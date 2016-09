Ob in Privatwohnungen, in Geschäften oder Arztpraxen – fast überall werden inzwischen kabellose Überwachungskameras eingesetzt, die die aufgezeichneten Bilder per Funk an ein Empfängergerät übertragen. Das Praktische daran: Private oder geschäftliche Räume lassen sich so ganz leicht aus der Ferne überwachen. Doch wie sicher sind diese Kameras eigentlich, die auf dutzenden Seiten im Internet angeboten werden? Gemeinsam mit dem Sicherheitsberater Udo Hagemann hat stern TV genau das überprüft – und festgestellt, dass die Bilder oft unverschlüsselt übertragen werden und sich deshalb ganz leicht abgreifen und sichtbar machen lassen. Wie die Betroffenen reagiert haben, als stern TV sie damit konfrontiert hat und was man tun kann, um die Kameras vor dem Zugriff Fremder zu schützen – darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwochabend live im Studio mit Udo Hagemann.