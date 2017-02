Ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz wird zum Stalking-Opfer

An einen normalen Alltag ist für Denise Temlitz nicht mehr zu denken. Denn: Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin wird seit anderthalb Jahren von einem Stalker verfolgt und lebt seitdem in ständiger Angst. Immer wieder bekommt sie verstörende Briefe. Darin wird sie beschimpft, mitgeschickte Fotomontagen zeigen sie zum Beispiel blutüberströmt, und zuletzt erhielt Denise Temlitz sogar eine Morddrohung. „Es wurde von Woche zu Woche schlimmer und immer aggressiver“, sagt sie. „Er hat dann sogar überall Zettel angebracht, auf denen ich als Prostituierte abgebildet war und meine Dienste angeboten habe.“ Aus Furcht vor dem anonymen Verfolger ist Denise Temlitz gerade zum zweiten Mal umgezogen, diesmal sogar raus aus Berlin, um möglichst weit weg zu sein von ihrem Peiniger. „Dieser Mensch hat mich komplett eingeschränkt in meinem Leben“, sagt sie. Gegen einen Verdächtigen wurde zwar schon ermittelt, doch das Verfahren ist inzwischen eingestellt. Warum es häufig so schwer ist, Stalker zu überführen und wie sich Opfer wehren können, darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwochabend live bei stern TV mit Denise Temlitz und Sandra Cegla von der Initiative „SOS Stalking“, die Aufklärungsarbeit für Betroffene leistet.