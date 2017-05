So erlebten die sechs Geschwister ihr Comeback-Konzert

Auf dieses Comeback haben viele Fans lange gewartet: Die Kelly Family ist wieder da – und will an die großen Erfolge der 1990er Jahre anknüpfen. "Es ist an der Zeit. Die Fans, die damals jung waren, sind nun in einem Alter, in dem sie sich gern an ihre Jugend erinnern", sagt Angelo Kelly. Wie recht er damit hat, zeigte sich am vergangenen Wochenende in Dortmund: An drei aufeinanderfolgenden Tagen spielten die sechs Kelly-Geschwister Joey, Patricia, Angelo, Kathy, John und Jimmi ausverkaufte Konzerte - vor 50.000 Fans aus ganz Europa. Ob letzte Klamottenfragen oder der Moment unmittelbar vor dem ersten großen Auftritt: stern TV hat die Kelly Family exklusiv backstage bei den Konzerten mit der Kamera begleitet. Wie es war, wieder gemeinsam auf der großen Bühne zu stehen, darüber werden Kathy, Patricia und Angelo Kelly live am Mittwoch bei stern TV sprechen.