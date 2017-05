Wenn ein Kopfsprung ins Wasser im Rollstuhl endet

Dass er mit einem unbedachten Köpper in den Pool sein Leben riskiert hat, kann Adel Tawil noch immer nicht fassen. Der Sänger verletzte sich in seinem Ägypten-Urlaub im im vergangenen Jahr derart schwer, dass es böse hätte enden können. Er brach sich beim Anstoßen an den Poolrand vier Mal den ersten Halswirbel. „Ich zwar gemerkt: Wow, das hat ganz schön geknallt! Aber erst der Notarzt hat mir gesagt, dass ich mich nicht mehr bewegen darf und dass ich in Lebensgefahr schwebe“, erzählt der 39-Jährige. Eine Halsoperation, die ihn wohl seine Karriere als Sänger gekostet hätte, ließ sich noch abwenden. Adel Tawil trug monatelang eine Halskrause - ein langwieriger Heilungsprozess.



Bei Finn Gerken hatte ein ähnlicher Badeunfall weitaus dramatischere Folgen: Der 16-Jährige ist dadurch querschnittgelähmt. Im vergangenen Juli war er in Bulgarien ins Meer gelaufen, gestolpert und gestürzt. "Dann trieb ich kopfüber im Wasser und konnte meine Arme und Beine nicht mehr bewegen", erzählt Finn Gerken.

Bei stern TV wird Steffen Hallaschka mit dem Jungen, mit Adel Tawil und Dr. Roland Thietje vom Querschnittgelähmten-Zentrum in Hamburg darüber sprechen, warum es immer wieder zu lebensgefährlichen Badeunfällen kommt, wer besonders gefährdet ist und was man beim Sprung ins Wasser beachten sollte.