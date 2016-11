Alexander Schulz balanciert in Hunderten Metern Höhe auf einem Nylonband, das nicht mehr als zweieinhalb Zentimeter breit ist. Immer wieder spannt sich der 25-Jährige atemberaubende Routen zwischen Gipfeln, Kratern und Türmen: ob riesige Kalkfelsen in China, hoch über dem Colorado River oder zwischen Ski-Gondeln auf der Zugspitze. "Meine ersten Highlines waren angsteinflößend", sagt er. "Doch die Erfahrung auf der Longline hat mir das Selbstvertrauen gegeben, damit ich mich immer weiter pushen konnte." Inzwischen sei er regelrecht süchtig danach, auf einer Slackline in der Luft zu stehen und zu laufen, so Schulz.

Nun hat das Ausnahmetalent einen neuen Weltrekordversuch unternommen – und stern TV hat Alexander Schulz dabei mit der Kamera begleitet. Der Rosenheimer hatte sich vorgenommen, in der Auvergne in Frankreich eine 650 Meter lange Highline über einen Vulkankrater zu bezwingen. In 200 Metern Höhe. Die atemberaubenden Bilder des Weltrekordversuchs sehen Sie am Mittwochabend bei stern TV. Doch damit nicht genug:

Moderatoren-Duo fordert Slackliner heraus – live!



Live in der Sendung wollen die Moderatoren Günther Jauch und Steffen Hallaschka den Slackline-Profi herausfordern. Beide haben in der Vergangenheit im Studio schon mehr oder minder erfolgreich auf einer Slackline gestanden. Heute Abend wird es drauf ankommen, ob sie den Balanceakt auch auf längeren Strecken bestehen. Wie wird sich Alexander Schulz in der Live-Situation gegen die beiden Moderatoren-Profis schlagen? Heute live ab 22:15 Uhr!