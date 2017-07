Was diese drei Hauptschüler nach ihrem Abschluss erreicht haben

Weit mehr als 40.000 Ausbildungsplätze konnten im letzten Herbst nicht besetzt werden - so viele, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der Grund: Viele Jugendliche schaffen den Hauptschulabschluss erst gar nicht. Jenny, Max und Alexandro haben ihn 2014 erreicht. Und stern TV wollte wissen: Welche Chancen haben Jugendliche damit überhaupt? Was sind ihre Wünsche - und was davon können sie erreichen? Tatsächlich hat sich bei den Dreien inzwischen manches getan: Die 19-jährige Jenny, die erstmal weiter zur Schule gehen wollte, hat ihre mittlere Reife geschafft und sucht einen Ausbildungsplatz – allerdings nicht mehr als Bürokauffrau. "Ich weiß jetzt, dass ich Tierpflegerin werden will", sagt sie. Bisher hat die alleinerziehende Mutter jedoch nur Absagen erhalten. Und auch Max und Alexandro stehen vor großen Herausforderungen: Sie müssen die Gesellenprüfung zum Bäcker bestehen. Ihre Chancen stehen dabei eher schlecht – die Durchfallquote bei den Prüfungen ist hoch. Ob Alexandro und Max es trotzdem schaffen und ob sich die drei Hauptschüler am Ende auf dem Arbeitsmarkt beweisen können? Mittwoch live bei stern TV.