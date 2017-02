Komikerin Enissa Amani spricht bei stern TV über den Trumpschen US-Erlass

Das sorgt seit tagen weltweit für Aufsehen: Per Dekret hatte US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag verfügt, dass Menschen aus bestimmten, überwiegend muslimischen Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Das sorgt seitdem für reichlich Chaos und Empörung: Familien, die nicht mehr zusammenkommen, Künstler, die in den USA nicht auftreten können, Kinder, die in Handschellen festgehalten werden – Reisende mit gültigen Papieren sitzen plötzlich an Flughäfen fest. Von Trumps Entscheidung sind auch zahlreiche Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft betroffen, darunter auch Enissa Amani, die eine Stand-up-Tour in den USA plante. Die gebürtige Iranerin, die auch einen deutschen Pass hat, wird nicht in die vereinigten Staaten einreisen dürfen. Was sie davon hält, schrieb sie in einem bewegenden Facebook-Post.

Harte Kritik übte auch der Jurist und stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki am Einreisedekret von US-Präsident Trump: "Für mich als Liberalen ist die Entscheidung Trumps unerträglich." Kubicki regt ein deutsches Einreiseverbot für Donald Trump an.

Das Einreiseverbot und seine Folgen – die Diskussion mit Enissa Amani und Wolfgang Kubicki heute Abend live bei stern TV.