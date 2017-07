Wie Michael Wigge mit verbundenen Augen seine Traumfrau finden will

Es ist keine leichte Aufgabe, der sich dieser Reporter für stern TV stellt: Mit verbundenen Augen muss er in der Metropole am Bosperus an die Telefonnummern von jeweils drei Frauen kommen. Denn: Michael Wigge - Casanova und Weltenbummler mit Schlafbrille - nimmt das "Blind Date" wörtlich. Er krabbelt, tastet, flirtet und säuselt sich zwei Tage und Nächte lang durch Istanbul, ohne zu sehen, mit wem er gerade anbändelt. Ist es möglich, in dieser Stadt im Blindflug Frauenherzen zu gewinnen? Oder zumindest drei Telefonnummern zu bekommen? Wigge hat nur 48 Stunden Zeit, um sein Blind Date zu finden. Eine der drei Auserwählten darf er am Ende treffen - und dann auch sehen!

Nach Stockholm, Paris, Venedig und Mallorca durfte Michael Wigge dieses Mal in Istanbul seine Überraschungen erleben.

Wer ist ...? Michael Wigge hat sich schon verschiedenen Herausforderungen mit Grenzerfahrungen gestellt: 2009 reiste er von Berlin in 150 Tagen durch zig Länder bis zur Antarktis – ohne einen Cent in der Tasche. Er schrieb darüber das Buch "Ohne Geld bis ans Ende der Welt". 2011 startete er den verrückten "Tauschrausch" mit einem angebissenen Apfel bis zu einem Haus auf Hawaii. Und 2013 fuhr Michael Wigge mit dem Tretroller 2500 Kilometer quer durch Deutschland. Mehr über seine Projekte erfahren Sie auf seiner Internetseite.