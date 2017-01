Widersprüche gegen Knöllchen werden erfolgversprechend

Es war ein richterlicher Beschluss, der Autofahrer aufhorchen ließ: Brigitte Grimm hatte das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung und damit ihr Knöllchen offiziell angezweifelt und war damit sogar vor Gericht gezogen. Die 53-Jährige bekam Recht und das Verfahren gegen die vermeintliche Temposünderin wurde eingestellt. Die Begründung: Das Gerät sei fehlerhaft, urteilte die zuständige Richterin am Amtsgericht Mannheim Ende November. Das betreffende Blitzgerät namens "PoliScan Speed", das im Fall von Brigitte Grimm geblitzt hatte und als Beweismittel diente, steht schon lange in der Kritik: "Diese Geräte sollten abgeschaltet werden", sagt etwa der ehemalige Polizeibeamte Hans-Peter Grün. Warum er und andere Experten an der Zuverlässigkeit von den Blitzersäulen "PoliScan Speed" zweifeln und wie Autofahrer sich im Fall eines falschen Bußgeldbescheides wehren können - live bei stern TV wird Steffen Hallaschka darüber mit dem Anwalt Dieter Anger sprechen.