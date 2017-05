So viel müssen Radfahrer für Vergehen bezahlen

Verwarnungs- und Bußgelder seit dem 1. Mai 2014 in der Übersicht:

Tatbestand Verwarngeld Mit Behinderung anderer Mit Gefährdung anderer Bei Unfall oder Sachbeschädigung Nichtbenutzen eines Radweges (blaues Schild) 20 Euro 25 Euro 30 Euro 35 Euro Radweg in falscher Richtung befahren 20 Euro 25 Euro 30 Euro 35 Euro Nichtbenutzen einer Schutzstreifen-markierung (Rechtsfahrgebot) 15 Euro 20 Euro 25 Euro 30 Euro Fahren ohne Licht trotz schlechter Sichtverhältnisse 20 Euro --- 25 Euro 35 Euro Licht kaputt oder am Fahrrad gar keine Beleuchtung vorhanden 20 Euro --- 25 Euro 35 Euro Benutzen der Straße in der falschen Richtung (z. B. Einbahnstr.) 20 Euro 25 Euro 30 Euro 35 Euro Fahren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone 15 Euro 20 Euro 25 Euro 30 Euro Fahrrad ohne funktionierende Bremsen oder Klingel 15 Euro -- -- -- Nebeneinander fahren und dadurch andere behindern -- 20 Euro 25 Euro 30 Euro Freihändig fahren 5 Euro -- -- -- Ein Kind auf dem Rad mitnehmen ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen 5 Euro -- -- -- Fehler beim direkten oder indirekten Linksabbiegen 15 Euro 20 Euro 25 Euro 30 Euro Fahrrad nicht verkehrssicher und dadurch verkehrsgefährdend 80 Euro -- -- -- Zeichen von Polizisten nicht beachtet 25 Euro -- -- -- Benutzen von Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung 25 Euro -- -- -- Fahren über eine rote Ampel 60 Euro -- 100 Euro 120 Euro Am Zebrastreifen/Überweg für Fußgänger nicht angehalten 40 Euro -- -- -- Musik / Kopfhörer zu laut 10 Euro -- -- --

HINWEIS:

Die Liste enthält die relevantesten Situationen und Tatbestände und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Weitere Hinweise des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e.V. (adfc):

- Zum schriftlichen Bußgeldbescheid (in der Regel ab 40 Euro) kommen Gebühren und Zustellungskosten von 23,50 Euro hinzu.

- Außerdem wird ab 40 Euro Bußgeld mindestens ein Punkt im Kraftfahrt-Zentralregister in Flensburg eingetragen.

- Das Radfahren im betrunkenen Zustand ist keine Ordnungswidrigkeit aus dem Bußgeldkatalog, sondern eine Straftat: Wegen absoluter Fahrunsicherheit – ab 1,6 Promille – oder geringerer Alkoholisierung in Verbindung mit Ausfallerscheinungen (Fahrfehler, Unfall) kann der Radler vor Gericht angeklagt werden. Bei Radfahren mit 1,6 Promille oder mehr wird die Straßenverkehrsbehörde außerdem eine medizinisch-psychologische Untersuchung verlangen und je nach Ergebnis die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge entziehen oder sogar ein Radfahrverbot anordnen.