Dr. Hippach ist Facharzt für Frauenheilkunde. Von 2010 bis 2014 war er Chefarzt der Frauenklinik in der Ammerland-Klinik in Westerstede, wo er verantwortlich für die Senologie und die Endometriose war. Aktuell arbeitete er als niedergelassener Facharzt in einer gynäkologisch-onkologischen Praxis in Aurich.