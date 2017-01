Der Bundesgerichtshof hat im Juli 2016 an einem konkreten Fall beschlossen, dass die Formulierung "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" in einer Patientenverfügung nicht ausreicht. Die Maßnahmen müssen für jede mögliche Situation konkret benannt werden und der Betroffene konkret formulieren, was er möchte - und was eben nicht.

Laut Verbraucherzentrale sind damit Millionen bestehende Verfügungen ungültig, da sie nicht präzise genug formuliert sind. "Alle Bürger, die ein solches Dokument bereits haben, sollten es sich noch einmal genau ansehen", so Dieter Lang, Pflegeexperte der Verbraucherzentrale.



Warum eine Patientenverfügung?

Indem Sie Ihre Wünsche und Ablehnungen schriftlich festlegen, können Sie Einfluss auf eine spätere ärztliche Behandlung nehmen und damit Ihr Selbstbestimmungsrecht wahren. Auch wenn Sie zum Zeitpunkt der Behandlung möglicherweise nicht mehr ansprechbar sind. Das ist natürlich freiwillig, niemand ist dazu verpflichtet.



Was kostet eine Patientenverfügung?

Sie ist kostenlos. Denn: Es reicht ein schriftliches Dokument aus, in dem Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen aufschreiben - und dann mit Ihrem Namen unterschreiben. Eine notarielle/juristische Beglaubigung ist möglich, aber nicht zwingend notwendig. Die Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Sie können Sie in regelmäßigen Abständen auch überprüfen, bestätigen oder abändern.



Wie bekomme ich eine Patientenverfügung?

Zunächst einmal sollten Sie sich für die Überlegungen, die dahinter stehen, Zeit lassen. Hilfestellung dabei gibt die unten genannte kostenlose Broschüre. Wenn Sie wissen, was Sie wollen - und nicht wollen - können Sie mit dem Verfassen beginnen. Am besten nehmen Sie sich dafür einen professionellen Leitfaden (s. unten), da die Formulierungen sehr genau und medizinisch korrekt sein sollten. Auch dafür finden Sie unter folgendem Link und auch in der Broschüre nützliche Tipps.





DOWNLOAD

Leitfaden für Patientenverfügung

Das Palliativnetz-Witten (Dr. Matthias Thöns) hat einen aktuellen und kostenlosen Leitfaden zur Formulierung einer gültigen Patientenverfügung erstellt:

Leitfaden Patientenverfügung (PDF)





DOWNLOAD

Kostenlose Broschüre

Eine ausführliche, kostenlose Broschüre mit Antworten auf alle Fragen zur Patientenverfügung und einer Anleitung inklusive Formulierungen hat das Justiz- und Verbraucherschutz-Ministerium zusammengestellt:

Patientenverfügung

Wie bestimme ich, was medizinisch unternommen werden soll, wenn ich entscheidungsunfähig bin? (PDF)



Bundeszentralstelle Patientenverfügung

Weitere Informationen, kostenlose Vorlagen zum Herunterladen und auch die Möglichkeit, gegen Entgeld eine Patientenverfügung aufsetzen zu lassen, erhalten Sie bei der:

Bundeszentralstelle Patientenverfügung

Wallstraße 65

10179 Berlin

mail@patientenverfuegung.de

Info-Telefon (Mo., Di., Do. und Fr. 10 - 17 Uhr):

030 / 613904-11

und

030 / 613904-874

Internet: www.patientenverfuegung.de