Es ist ein Prinzipienthema, das derzeit in Deutschland heiß diskutiert wird: Soll es ein so genanntes Burka-Verbot geben, das muslimischen Frauen eine Vollverschleierung in der Öffentlichkeit verbietet? Auch bei stern TV sorgte die Debatte für viel Aufmerksamkeit, vor allem der Auftritt dieser zwei Frauen: Rana, die sich nach ihrer Flucht nach Deutschland von der Verschleierung befreit hat, und Fatma, eine hier geborene Muslima, die ihre Niqab freiwillig und aus Überzeugung trägt. Sie bekam die aufgeheizte Stimmung besonders zu spüren. Die vielen negativen Reaktionen, die die 31-Jährige im Netz erhielt, machen sie nicht nur traurig. Sie mache sich auch Sorgen, "dass meine Kinder angegriffen werden", sagt Fatma. Das hieße jedoch nicht, dass sie ihre Verschleierung abnehmen würde.



Viel Zuspruch erhielt hingegen die 30-jährige Rana nach ihrem stern TV-Auftritt. Sie war vor elf Monaten aus Saudi-Arabien geflohen, um den Niqab für immer ablegen zu können. Sogar ein Verleger hat sich jetzt bei der jungen Frau gemeldet, um ihre Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen.

Wie Rana hat sich auch Emel Zeynelabidin vor elf Jahren entschieden, ihr Kopftuch als Glaubenszeichen für immer abzulegen. Sie sagt: "Viele Frauen machen etwas, das der Islam angeblich von ihnen verlangt, ohne es wirklich recherchiert zu haben". Insbesondere der Gesichtsschleier ist der 55-Jährigen zu viel, da er Menschen verschrecke, so Emel Zeynelabidin.

Live bei stern TV wird sie in dieser Woche auf Fatma und Rana treffen und das Thema mit ihnen diskutieren.