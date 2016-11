89 Menschen starben bei dem grauenvollen Anschlag auf das Bataclan-Theater in Paris vor einem Jahr. Am 13. November eröffneten Terroristen das Feuer mitten im Konzertsaal. Auch Hélène Leiris wurde erschossen. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht, schrieb Antoine Leiris wenig später in einem Facebook-Post, der sich an die Attentäter richtete. Er werde seine Mitbürger nicht misstrauisch beobachten, er seine Freiheit nicht der Sicherheit opfern, ebenso wenig wie sein damals gerade 17 Monate alter Sohn Melvil. Leiris' Nachricht ging um die Welt.



Antoine Leiris' offener Brief in der Übersetzung Meinen Hass bekommt ihr nicht Freitag Abend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, und ich will es nicht wissen, ihr seid tote Seelen. Wenn der Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann muss jede Kugel, die den Körper meiner Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben.



Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn ihr es darauf angelegt habt; auf den Hass mit Wut zu antworten würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren. Der Spieler ist noch im Spiel.



Ich habe sie heute Morgen endlich gesehen. Nach Nächten und Tagen des Wartens. Sie war genauso schön wie am Freitagabend, als sie ausging, genauso schön wie damals, als ich mich vor mehr als zwölf Jahren unsterblich in sie verliebte. Zugegeben, der Kummer zerreißt mich, diesen kleinen Sieg habt ihr errungen, aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie jeden Tag bei uns sein wird und dass wir uns in jenem Paradies der freien Seelen wiederbegegnen werden, zu dem ihr niemals Zutritt haben werdet.



Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen der Welt. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern, ich muss mich um Melvil kümmern, der gerade aus seinem Mittagsschlaf aufgewacht ist. Er ist gerade mal siebzehn Monate alt; er wird seinen Nachmittagssnack essen wie jeden Tag, dann werden wir wie jeden Tag zusammen spielen, und sein ganzes Leben lang wird dieser kleine Junge euch beleidigen, weil er glücklich und frei ist. Denn nein, auch seinen Hass bekommt ihr nicht.



- Entnommen aus dem Buch "Meinen Hass bekommt ihr nicht" von Antoine Leiris -



Wenige Tage nach dem Anschlag führte Antoine Leiris das einzige deutsche Fernsehinterview mit stern TV. Trotz seiner Trauer hatte er es geschafft, mit seinen Worten Millionen Menschen zu bewegen. Sein offener Brief machte ihnen Mut und Hoffnung. Aber konnte Antoine Leiris sich seiner selbst gestellten Herausforderung stellen? Damals sagte er: "In der einen Sekunde habe ich Angst, in der nächsten bin ich misstrauisch. Dann bin ich wütend, mache es mir einfach. Jedes Mal, wenn ich das mache, muss ich mich an meine Worte erinnern und zu Besonnenheit und Ruhe zurückkehren. Ob mir das gelingt, kann ich noch nicht sagen."

Buch Meinen Hass bekommt ihr nicht:

"Freitag Abend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht." Von: Antoine Leiris

Blanvalet Verlag 2016

ISBN-10: 3764506024

ISBN-13: 978-3764506025

Preis: 12 Euro







stern TV hat Antoine Leiris erneut in Paris getroffen. Der 36-Jährige ist seit einem Jahr Witwer und alleinerziehender Vater. "Mein erster Impuls war zu fliehen, mich zu verbarrikadieren, in dem Hass Zuflucht zu finden", erzählt er. "Aber dann wurde mir klar, dass mein Leben so nicht funktioniert. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem Sohn, aber auch gegenüber mir selbst." Paris bleibe sein Zuhause, auch wenn er sich nicht ganz von der Angst vor neuen Anschlägen frei machen könne. Selbst er habe aus genau diesen Gründen im vergangenen Jahr beispielsweise an einem Samstag ein großes Einkaufszentrum gemieden. "Dieses Einkaufszentrum erschien mir zu sehr als offensichtliches Ziel. Mit so vielen Menschen dort habe ich mich an dem Samstag einfach nicht dorthin getraut", so Leiris. "Es ist ein Kampf, aber ich lebe trotz allem weiter."

Im Februar zwang er sich, das Konzert der "Eagles of Death Metal" in der Olympia-Halle zu besuchen. Jene Band, die am 13. November im Bataclan spielte. Die Stimmung vor dem Konzert sei bedrückend gewesen, sagt er. "Aber als es dann losging war es einfach nur ein Musikkonzert." Er sei auch froh über dieses Erlebnis, da es ihm helfe zu verstehen: "Wir alle tragen Koffer voller Leid. Aber wenn das Leben wieder anfängt, ist es normal – und doch auch irgendwie fröhlich." Fröhlich, aber eben nur irgendwie. Er hat seine Gedanken weiterhin aufgeschrieben – zu einem Buch, das mit dem Abend des 13. November 2015 beginnt. Der Terror hat das Leben von Antoine Leiris plötzlich und für immer verändert. Die Alltagsroutine, die er sich früher mit seiner Frau geteilt hat, muss er heute allein bewältigen: seinen zweijährigen Sohn versorgen, den Haushalt, die Erziehung, Gefühle und Einsamkeit. "Der Schmerz und die Wunde sind da. Immer da. Man versucht damit zu leben. Ich werde bald wieder arbeiten. Eigentlich ein normales Leben, oder?"

Kölner Ehepaar, das den Terroristen entging, kehrte zum Bataclan zurück



Für Julia und Thomas Schmitz aus Köln hat sich das Leben vor einem Jahr ebenfalls verändert. Sie waren im Bataclan, als die Terroristen begannen, wahllos um sich zu schießen. Ihr Leben hätte ebensogut vorbei sein können. Doch sie überlebten. Sie hatten sich mit einigen anderen Konzertbesuchern in einem kleinen Backstage-Raum flüchten können. Sofa, Kühlschrank – mit schweren Gegenständen hatten sie sie den Zugang verbarrikadiert und sich flach auf den Boden gelegt, während vor der Tür der Kampf um Leben und Tod weiterging. "Ich war mir sicher, wir überleben das nicht", sagte Julia Schmitz zwei Tage später bei stern TV. Nach drei bangen Stunden hatte die Polizei das Bataclan gestürmt und die Überlebenden schließlich befreit.







Knapp ein Jahr danach sind Julia und Thomas Schmitz ins Bataclan zurückgekehrt. Über die Facebook-Gruppe, die sich unter den Überlebenden gebildet hatte, seien sie eingeladen worden, so Thomas Schmitz im Gespräch mit Steffen Hallaschka. Sie hätten sich in einer Führung durch die Konzert-Location noch einmal alles anschauen können: "Einfach um für uns damit besser abschließen zu können und die Gedächtnislücken zu schließen", erklärt er. "Durch die Hektik damals, in dem Moment war vieles im Unklaren: Der Fluchtweg, der Backstage-Raum. Wie sah das eigentlich aus, wo sind wir hergelaufen?" Es sei ein beklemmendes Gefühl gewesen, erzählt Julia Schmitz: "Vor allem, weil wir realisiert haben, dass unser Fluchtweg viel kleiner war, als wir das in Erinnerung hatten und dementsprechend auch viel gefährlicher."

Im Anschluss an die Begehung mit den anderen Betroffenen habe sich die Gruppe noch ein paar Momenten zusammengesetzt und ausgetauscht. "Da kamen dann zwei Leute auf mich zu, die sich mehrfach bedankten, dass ich ihnen das Leben gerettet habe. Das war für mich völlig absurd", so Thomas Schmitz. "Aber die beiden hatten wohl noch in Erinnerung, dass ich einer der letzten war, der in den Raum kam, ich den Raum dann verbarrikadiert habe und direkt an der Tür lag."

Julia und Thomas Schmitz gehören zu den wenigen Menschen, die den Anschlag am 13. November 2015 auf das Bataclan-Theater überlebten, weil sie sich in einen Raum retten und dort verstecken konnten. Und trotzdem wollen auch sie sich nicht der Angst hingeben und glauben weiter an ihre Freiheit. Auch ihren Hass sollen die Terroristen nicht bekommen.