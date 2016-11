Die Geschichte von Leo, Jonas, Emma, Toni, Alex und Hugo hat Millionen Fernsehzuschauer in Deutschland bewegt: In der Erfolgsserie "Club der roten Bänder" nahmen sie Anteil am Schicksal von sechs schwerkranken Kindern und Jugendlichen, die sich im Krankenhaus kennenlernen und zu einer eingeschworenen Gemeinschaft werden. Bei diesen Sechs handelt es sich um Schauspieler. stern TV hat in den vergangenen Wochen Kinder und Jugendliche kennengelernt, die in ihrem zum Teil monatelangen Klinikaufenthalten tatsächlich besondere Freundschaften geschlossen haben. Etwa die sechsjährige Clara und der 16-jährige Karl, die beide an Leukämie erkrankt sind. Trotz des großen Altersunterschieds "haben wir uns von Anfang an gut verstanden", erzählt Karl. "Clara ist wie eine kleine Schwester für mich." Die beiden verbrachten mehrere Wochen zusammen auf der onkologischen Station der Helios-Klinik in Berlin-Buch, teilten Leid und Freunden miteinander. Mittlerweile müssen sie nur noch zu bestimmten Terminen ins Krankenhaus, wenn sie eine Chemotherapie bekommen. Da sie dafür mehrere Tage auf der Station verbringen müssen, sind sich Clara und Karl eine Stütze. Sie kennen einander, das nimmt die Angst. Zumal Karl schon früher hier sein musste: Der Jugendliche war schon vor zehn Jahren – als Kind – an Leukämie erkrankt: „Das war ein Schock, als ich gehört habe, dass ich die Krankheit jetzt zum zweiten Mal habe. Eigentlich hatte ich damit ja schon abgeschlossen – auch wenn es bis dahin hart war.“, so der 16-Jährige. „Immerhin wusste ich jetzt schon, was auf mich zukommt und konnte damit ganz anders umgehen.“

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 600 Kinder neu an Blutkrebs. Die Heilungschancen liegen im Kindes- und Jugendalter bei 80 Prozent – immerhin. Doch bis dahin ist es für die jungen Menschen ein langer Weg. „Ich denke, das Allerwichtigste ist – neben den ganzen medizinischen Sachen – die Motivation. Und die positive Einstellung“, sagt Karl.

Für den Schauspieler Damian Hardung war das eine besondere Herausforderung in seiner Rolle als krebskranker Jonas im „Club der roten Bänder“: „Die Erfahrung zu machen, wie es sich anfühlt, als 16-Jähriger eine Glatze zu haben.“ Jonas leidet an Knochenkrebs. Ihm musste ein Bein amputiert werden. Nach der Amputation sitzt der Jugendliche in der Serie im Rollstuhl – und teilt damit das Schicksal seines Zimmernachbarn Leo. Sie knüpfen Freundschaftsbande.

Gemeinsames Warten auf Herz und Lunge

Auch der schwerkranke 17-jährige Oguzhan Yavuztürk – genannt "Ogi" – und sein Freund Tobias konnten sich zwei Monate lang ein Zimmer teilen. „Ich kenne den Ogi seit Anfang März. Ich würde ihn als das komplette Gegenteil von mir bezeichnen: total aufgedreht, immer in Action“, sagt Tobias. Doch genau das habe sie auch zu Freunden gemacht. Tobias und Ogis warten im Deutschen Herzzentrum in Berlin auf ein Spenderherz und eine Spenderlunge – zwei Organe, die jeder von ihnen bekommen muss, um weiterleben zu können. Eine Situation, die in diesem Alter schwer zu ertragen ist. Doch Ogi nimmt viele Dinge mit Humor, er ist für die Späße auf der Klinikstation zuständig. „Das ist einfach da, dieses Gut-Gelaunt-Sein. Das kann man nicht erklären, das bin ich einfach“, so Oguzhan. Es täuscht aber nur kurzzeitig darüber hinweg, dass der Junge schwerkrank ist. Er sei vor zwei Jahren bei einem Körpercheck von der Bundesagentur für Arbeit gewesen, da er schon mit 15 Jahren eine Ausbildung beginnen wollte. „Da haben sie so Sachen gemacht, wie aufs Laufband gehen oder einen Lungentest. Bei meinem Herzrhythmus wurden dann Auffälligkeiten festgestellt. Und ich wurde zum Kinderkardiologen geschickt.“ Die Untersuchungen ergaben, dass Ogi an einem angeborenen Herzfehler leidet. Ein neues Herz würde jedoch nicht gegen seinen eigenen Lungendruck ankommen, so dass beide Organe transplantiert werden müssen, erklärt die Kardiologin im Herzzentrum. 2015 waren es gerade einmal zwei Patienten in Deutschland, die gleichzeitige Herz und Lunge erfolgreich transplantiert bekamen. Oguzhan wartet inzwischen acht Monate auf den Tag, an dem die lebensrettende Operation anstehen könnte.

Vergangene Woche bekam stern TV von Ogi eine Nachricht: Mein Freund Tobis wird gerade transplantiert. Er habe sich aufrichtig für seinen Freund gefreut – und hoffe auch für sich weiter. Auch wenn er und Tobias ihr Schicksal von nun an nicht mehr als Zimmergenossen teilen können.

Mit ähnlichen Herausforderungen wird auch der „Club der roten Bänder“ in der neuen Staffel zu tun haben: Jonas wird beispielsweise aus dem Krankenhaus entlassen. Eine gute Wendung, aber auch eine harte Probe für die Freundschaften, die in der Serie im Mittelpunkt stehen. Und die es zum Glück auch unter wirklich kranken Kindern auf deutschen Kinderstationen gibt.

