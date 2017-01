Dschungelkönig Marc Terenzi ist live zu Gast bei stern TV

Marc Terenzi ist nicht mehr derselbe: Vor seinem Einzug ins Dschungelcamp kannten viele der Sänger und Berufs-Stripper vor allem aus Negativ-Schlagzeilen in der Boulevardpresse, wo von angeblichen Affären, Alkoholeskapaden und seiner Privatinsolvenz zu lesen war. Im Dschungel allerdings entwickelte sich Marc Terenzi zum absoluten Publikumsliebling, der in fast allen Zuschauervotings vorne lag und sich im Finale der RTL-Show mit 74,3 Prozent der Stimmen deutlich gegen die zweitplatzierte Hanka Rackwitz durchsetzte.

Als der 38-Jährige am Samstagabend in Australien zum Dschungelkönig der 11. Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gekrönt wurde, konnte er sein Glück kaum fassen: Er sei das erste Mal in seinem Leben sprachlos, so Terenzi. "Ich dachte, dass die Leute eher Menschen wie Gina-Lisa oder Hanka wählen, die es schwerer haben, als ich.“



