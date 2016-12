Als Polizisten am 25. August das Grundstück von Adrian Ursache stürmten, um eine angekündigte Zwangsvollstreckung durchzusetzen, kam es zu einem Schusswechsel. Zwei Polizisten wurden verletzt, Adrian Ursache wurde angeschossen. Seitdem sitzt Ursache wegen versuchten Mordes an einem Polizeibeamten in Untersuchungshaft. Die Behörden ordnen ihn dem Umfeld der so genannten Reichsbürger zu, einer Gruppierung, die die Bundesrepublik nicht als souveränen Staat anerkennt und ihre Gesetze ablehnt. Adrian Ursache ging sogar soweit, dass er auf seinem Grundstück einen eigenen Staat gründete. Inmitten der 300-Seelen-Gemeinde Reuden in Sachsen-Anhalt. Er nannte seinen Staat "Ur", entwarf eine eigene Flagge und stellte eigene Gesetze auf. Deutschland und das Grundgesetz haben für Adrian Ursache keine Bedeutung, deshalb akzeptierte er auch die Behördenvertreter nicht, die sein Grundstück wegen einer nicht bezahlten Grundschuld räumen wollten.



"Er war der Überzeugung, dass eine Verschwörung gegen das deutsche Volk vorliegt"



In den 90er Jahren wurde Adrian Ursache als "Mister Germany" gefeiert, nun hat er sich offenbar zum radikalen Staatskritiker gewandelt. "Es fing damit an, dass er das Bankensystem in Frage gestellt hat", sagt seine Frau Sandra Ursache, die stern TV zum exklusiven Interview traf. Seit dem Polizeieinsatz lebt sie mit den gemeinsamen Söhnen Laurin und Marvin in einem anderen Haus auf dem Familiengrundstück. Sie sagt, sie habe sich schon vor dem Vorfall große Sorgen gemacht, habe geahnt, dass etwas passieren würde und ihr Mann aus irgendeinem Grund festgenommen werden könnte: "Ich wusste ja nicht, dass es in so einem Ausmaß eskaliert ist."

Info Was sind Reichsbürger? Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Häufig legen sie dabei die Grenzen von 1937 zugrunde. Vor diesem Hintergrund sprechen sie dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren amtliche Bescheide nicht. Auch Steuern und staatliche Abgaben sind aus ihrer Sicht illegal. Manche Reichsbürger haben eigene Fantasiepapiere. Etliche Akteure sind nach Einschätzung von Verfassungsschützern auch in der rechtsextremen Szene aktiv.

Mehr über die Reichsbürger >>

Das Paar hatte sich bereits vor 16 Jahren kennengelernt: Mister Germany 1998 heiratete die Frau, die zwei Jahre später zur schönsten Frau Deutschlands gekürt wurde. Der Schönheitskönig und seine Frau führten eine Bilderbuchehe – bis die Finanzkrise ausbrach und Adrian Ursache am deutschen Rechtssystem zu zweifeln begann. In dieser Zeit habe er nächtelang Gesetzesbücher gewälzt und sich mit Gleichgesinnten vernetzt, so Sandra Ursache: "Er hat viele Sachen für sich erkannt, die hier nicht rechtens sind. Aber ich habe immer gesagt: 'Lass mich damit in Ruhe.' Ich war mit den Kindern komplett außen vor."

Adrian Ursache rief auf seinem Grundstück schließlich einen eigenen Staat aus und stellte die monatlichen Ratenzahlungen für sein Haus ein. Er verschickte seitenlange Briefe an örtliche Ämter und drohte mitunter dem zuständigen Amtsgericht: Sie haben keinerlei Befugnisse, um in den Staat Ur einzureisen. Sollten Sie es dennoch tun, wird das als terroristischer Akt betrachtet sowie als eine Kriegserklärung.

Der Politologe Jan Rathje erklärt die Beweggründe von Adrian Ursache so: "Er war der Überzeugung, dass eine Verschwörung gegen das deutsche Volk vorliegt. Er unterstellt, dass ein Grundgesetz nicht rechtmäßig wäre und auch gar nicht existieren würde. Und daraus leitet er ab, dass Polizisten dementsprechend keine Hoheit haben, gegen ihn beispielsweise Gewalt auszuüben", so Rathje. "Eine Person, die diesem Milieu anhängt, wertet sich selbst sehr stark auf." Grund dafür seien meist Erfahrungen, in denen sie selbst Abwertung erfahren hätten, etwa persönliches Scheitern oder finanzielle Engpässe.

Zwischen Reichsbürgern bestehen Verbindungen



Experten unterscheiden bei der Reichsbürgerbewegung zwischen zwei Strömungen. Zum einen die "Klassischen Reichsbürger": Sie propagieren bestehende Reichsgrenzen von vor dem Zweiten Weltkrieg. Zum anderen die "Selbstverwalter": Sie wollen aus der Bundesrepublik Deutschland austreten und gründen eigene Scheinstaaten – Adrian Ursache zählt zu ihnen. Experten gehen davon aus, dass etwa 10.000 Personen in Deutschland der Gruppierung der Reichsbürger angehören. Jan Rathje glaubt, dass die Gefahr, die von Reichsbürger ausgeht, lange unterschätzt wurde. "Man hat sie als Spinner abgetan, hat gedacht, die schreiben nur Briefe. Man hat ignoriert, dass dahinter oft eine handfeste rechtsextreme und antisemitische Ideologie steht. Und wie wir jetzt feststellen müssen, hat sich dieses Milieu bewaffnet."

Im Oktober hatte der Fall Wolfgang Plan Schlagzeilen gemacht: Der Reichsbürger aus dem bayerischen Georgensmünd hatte bei einer Razzia auf seinem Grundstück zur Waffe gegriffen und drei Beamte verletzt. Ein Polizist starb an seinen Schussverletzungen. Acht Wochen zuvor war Wolfgang Plan bei Adrian Ursache in Reuden gewesen. Er war zu Ursaches Unterstützung angereist, auch die Freundschaft über Facebook bestätigt ihre Verbindung.

"Mein Mann ist in keinster Weise ein aggressiver Mensch"

Adrian Ursaches Verhalten hatte schon vor dem Vorfall im August Konsequenzen. Die Behörden leiteten zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen ihn ein: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Beleidigung, Nötigung und Urkundenfälschung und andere. Doch keines der Verfahren erkannte Ursache an. Stattdessen warb er bei Seminaren um Sympathisanten und sagte Dinge wie: "Ich provoziere, ich will von denen erschossen werden und ich will sehen wie weit sie gehen!"

Sandra Ursache wollte sich bisher mit den Aufnahmen ihres Mannes nicht auseinandersetzen. Sie sagt: "Woher diese Aggression kommt, das kann ich auch nicht sagen. Mein Mann ist eigentlich in keinster Weise ein aggressiver Mensch." Er sei sogar sehr liebevoll und einfühlsam, so die zweifache Mutter: "Ich denke, das kommt auch aufgrund der Tatsache, dass wirklich ständig irgendwelche Beamten hier her gekommen sind und irgendwas einwerfen wollten. Das ist das, was ihn ständig wütend gemacht hat."

Kurz vor der Zwangsräumung hatte Adrian Ursache in grausamen, hässlichen Worten sogar eine Morddrohung an den verantwortlichen Gerichtsvollzieher im Internet veröffentlicht. Sandra Ursache fällt es bis heute schwer, damit umzugehen. Sie habe auch nichts von der Waffe gewusst, die ihr Mann am Tag der Zwangsvollstreckung zückte: "Er hat zwar immer seine Familie schützen wollen, sein Hab und Gut verteidigen wollen, aber Gewalt war nie sein Wille gewesen", sagt sie. Die Kinder waren an jenem Tag in der Schule, Sandra Ursache hingegen erlebte die Schießerei hautnah mit. Sie habe ihren Mann blutüberströmt liegen sehen. Das zuständige Landgericht wirft Adrian Ursache vor: Er habe aus kurzer Entfernung mit einem Revolver auf den Kopf eines Polizeibeamten geschossen, wobei das Geschoss am Helmvisier des Polizisten abgeprallt sei und diesen am Hals verletzt habe.

Für Sandra Ursache und die gemeinsamen Kinder hat sich das Leben seit der Festnahme drastisch verändert: "Man steht ja erstmal ohne Mann da, ohne Vater. Aber ich versuche den Kindern so gut es geht einen ganz normalen Alltag zu ermöglichen. Und ich versuche sie nach der schlimmen Situation aufzufangen, wo es nur geht."

Die Ermittlungen gegen Adrian Ursache dauern derzeit an. Sollte er tatsächlich wegen versuchten Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.