So kann Rentnern der Dauerurlaub in Bulgarien gelingen

Viele Rentner in Deutschland kennen dieses Gefühl: Die monatliche Rente reicht gerade mal so zum Überleben. Schon heute gelten laut Studien 15,9 Prozent der deutschen Rentner als armutsgefährdet. Das bedeutet, ihre monatliche Rente beträgt nicht mehr als 958 Euro netto im Monat. Auch Brigitte und Bernd Horn konnten von ihren Einkünften in Deutschland nicht mehr gut leben. Vor anderthalb Jahren beschlossen sie: Wir wandern nach Bulgarien aus. "Die Lebensqualität, die wir hier haben, ist ein Riesenfortschritt", sagt das Ehepaar, das sich in der neuen Heimat für knapp 15.000 Euro ein Haus gekauft hat. Und auch der Gesundheitszustand der Frührentner hat sich verbessert, seit sie nach Bulgarien gezogen sind. Renate und Bernd Röhrer leben schon länger am Goldstrand. Das Rentnerpaar hatte sich vor 13 Jahren für 20.000 Euro eine Wohnung in Kranevo gekauft - und fühlt sich inzwischen dort heimisch.



Wie die Röhrers und Horns leben inzwischen mehr als 45.000 Deutsche in Bulgarien. Karin und Roland Näther wollen diesen Schritt erst noch machen. Zurzeit leben sie von gerade einmal 160 Euro in der Woche. In Bulgarien sind die Lebenshaltungskosten wesentlich geringer, als in Deutschland. Doch was bedeutet ein Neuanfang in dem osteuropäischen Land wirklich? stern TV hat die Nürnberger bei einer ersten Reise nach Bulgarien begleitet. Was die Rentner dort erlebt haben und ob ihr Entschluss noch immer feststeht: Mittwoch live bei stern TV, mit den Gästen Brigitte und Bernd Horn.