Über 1.500 Euro: Eine skurrile Ebay-Auktion und ihre Geschichte

Ohne Chrom, ohne Lack, dafür rundum verrostet und abgerockt – das ist "Rosti". Weitere Kennzeichen des Kleinwagens, der einst als metallic-grüner Opel Corsa das Licht der Welt erblickte: Schönheitsoperationen in Form von Jutesäcken und alte Jeans an den Stoßstangen, eine Mülltonne auf dem Dach und als "Sau" aus einer Spraydose gebrandmarkt. Und trotzdem hat dieser nach wie vor fahrtüchtige Wagen wohl beste Chancen, doch noch "Auto des Jahres" zu werden. Denn was sein Besitzer Denis Oware aus Krefeld mit "Rosti" erlebte, sind wirklich haarsträubende Geschichten. Von Polizeikontrollen über Vandalismus oder einer großzügigen Bezahlung fürs Umparken bis zur genervten Freundin, die Denis' geliebtes Spielzeug endgültig loswerden wollte.

