Wie Stephanie Madaus zur Pferdeflüsterin wurde

Wer Stephanie Madaus bei ihrer Arbeit beobachtet, merkt schnell, dass sie mehr ist als eine gewöhnliche Pferdetrainerin. Die gebürtige Kölnerin, die seit gut einem Jahr ein Trainingszentrum im brandenburgischen Schöbendorf betreibt, hat eine besondere Beziehung zu den Tieren. Sie trainiert die Pferde absolut gewaltfrei, versteht ihre Sprache und schafft es so, sie zu besänftigen. "Pferde sind alles für mich, sie sind meine Familie, mein Leben", sagt Stephanie Madaus, die die Methode des gewaltfreien Reitens bei dem weltberühmten Pferdeflüsterer Monty Roberts aus den USA gelernt hat.



stern TV hat die Ausnahmetrainerin auf ihrer Ranch besucht. Über ihre Arbeit und wie sie in den Besitz eines der weltbesten Westernpferde gekommen ist, wird Stephanie Madaus am Mittwochabend bei stern TV sprechen. Außerdem dabei: Ihre zwei Pferde und der Westernreiter und Vize-Europameister Grischa Ludwig, der zeigen wird, was die Pferde bei Stephanie Madaus gelernt haben.