Matthias Schweighöfer spricht bei stern TV über die Gefahr, seine digitale Identität zu verlieren

An einen normalen Alltag ist für Bärbel Petry-Pirritano nicht mehr zu denken. Schon der Gang zum Briefkasten wird für die 50-Jährige inzwischen zum Spießrutenlauf. Denn: Unbekannte missbrauchen seit drei Jahren die Identität ihres Mannes und schließen in seinem Namen Verträge ab. Immer wieder bekommt die Familie daher Briefe und Pakete, die sie nie bestellt hat. Aber auch Mahnschreiben von Inkassounternehmen sind regelmäßig in der Post. „Er kann in der Anonymität des Internets mit uns machen, was er will“, sagt Bärbel Petry-Pirritano, die bereits 360 Fälle des Datenmissbrauchs zur Anzeige brachte. Wie zermürbend ein Identitätsdiebstahl für Betroffene sein kann, zeigt auch die neue Serie „You Are Wanted“ von und mit Matthias Schweighöfer. Durch das Umschreiben einer Identität wird darin aus dem harmlosen Familienvater ein gejagter Terrorist. Es sei „eine sehr spannende Thematik, weil Datenraub heutzutage allgegenwärtig ist“, sagt Schweighöfer. Und, so der Schauspieler: „Oftmals sieht man sich auch mit sich selber konfrontiert, weil man denkt: Was wäre, wenn das mir passieren würde?“ Wie schnell man tatsächlich zum Opfer werden kann und wie schwierig es ist, sich dagegen zu wehren, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Matthias Schweighöfer, Bärbel Petry-Pirritano und dem IT-Experten Tobias Schrödel.