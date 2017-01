Er lässt Legosteine aus dem IPad purzeln und zapft Bier direkt vom Tablet ins Glas: Mit seiner digitalen Zauberei begeistert Simon Pierro seit Jahren ein Millionenpublikum. Die Videos auf seinem Youtube-Kanal wurden bereits 100 Millionen Mal geklickt und sogar in großen amerikanischen Shows ist der 38-Jährige, der weltweit als IPad-Magier bekannt ist, inzwischen ein gern gesehener Gast: so zum Beispiel bei Oscar-Moderatorin und Talkmasterin Ellen DeGeneres. Auch sein neuester Trick sorgt dabei für viel Aufsehen und Erstaunen beim Publikum: Mit Hilfe eines überdimensionalen 3D-Druckers druckt er innerhalb weniger Sekunden einen Menschen in Originalgröße nach. Was für faszinierende Tricks Simon Pierro sonst noch auf dem Kasten hat – Mittwochabend live bei stern TV.