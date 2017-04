Das sollten Hinterbliebene über das Erbe in der digitalen Welt wissen

Was bedeutet "digitaler Nachlass" überhaupt?

Wer rechtlich als Erbe bestimmt ist, erbt grundsätzlich immer alles. Das bedeutet: materielle Gegenstände aller Art, Immobilien und Geld – aber eben auch Verbindlichkeiten/Verträge sowie den digitalen Nachlass.

Zum digitalen Nachlass gehören sämtliche digital erfassten Aufzeichnungen und Accounts, wie Websites des Verstorbenen, E-Mail-Konten, Profile in sozialen Medien, Online-Datenspeicher, Verträge mit Internet-Anbietern, Newsletter-Abonnements, Online-Shop-Accounts und Online-Banking-Konten, sogar Abos gar anrüchiger Dienstleister. Ein Erbe tritt in allen digitalen Angelegenheiten in die rechtliche Stellung des Verstorbenen ein, mit allen Konsequenzen. Und weil das oft nicht nur kostenlose Accounts sind, sondern auch kostenpflichtige Verträge, sollte man schnell handeln, bevor weitere Kosten entstehen.

Welche Probleme können in dem Zusammenhang auftreten?

Erben wissen oftmals gar nicht genau, welchen "Umfang" das digitale Erbe hat: Welche Accounts, Verträge, Profile und Abonnements existieren von dem Verstorbenen überhaupt im Netz? Und: Wie lauten die Benutzerdaten und Logins? Wenn diese fehlen, wird es problematisch.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass mit dem digitalen Nachlass genauso umgegangen wird, wie mit Fotos, Briefen oder Aufzeichnungen. Der erste Schritt für den Erben sollte also sein, alle möglichen Verbindlichkeiten im Internet aufzulisten, falls vorhanden samt Passwörtern. Ärgerlich wird es, wenn der Erbe in die Internet-Aktivitäten des verstorbenen eintreten muss. Denn das kann auch bedeuten, bestellte Ware anzunehmen und zu bezahlen oder als Verkäufer gar auszuliefern. Auch hier gilt nämlich der Grundsatz: Vertrag ist Vertrag.

Insbesondere im Zusammenhang mit der Löschung von Internetdaten und Accounts können Probleme mit den Internetdienstbetreibern auftreten. Oft berufen sie sich auf ihre AGBs, in die der Verstorbene zu Lebzeiten eingewilligt hat. Schlimmstenfalls steht da drin, dass der Erbe bestehende Verträge übernehmen oder gesondert kündigen muss. In den Geschäftsbedingungen kann auch stehen, dass der Vertrag mit dem Tod des Vertragsnehmers erlischt. Dann ist es besonders schwer für die Erben, ihre Rechte an den digitalen Hinterlassenschaften geltend zu machen. In allen Fällen empfiehlt sich daher juristischer Beistand, um zügig handeln zu können und eine einvernehmliche Lösung mit den Internetdiensten zu erlangen.

Vererben von Accounts Wie sollte man den eigenen digitalen Nachlass regeln? Jeder sollte für sich schon zu Lebzeiten entscheiden, was im Ernstfall mit seinen digitalen Spuren passieren soll. Die entscheidende Frage ist: Wer soll sich um den digitalen Nachlass kümmern? Bestimmen Sie eine oder mehrere Vertrauenspersonen, denen sie ihre persönlichen Daten überlassen würden. Was soll mit Ihrem E-Mail-Postfach, Ihrem Facebook-Profil oder mit Ihren Fotos im Internet geschehen? Eine Anleitung, was mit ihren Accounts und Daten passieren soll, hilft Ihren Hinterbliebenen später sehr. Verwahren sie diese Übersicht am besten in einem Safe oder Bankschließfach auf. Sie sollten alle Passwörter zu ihren Online-Konten sicher verwahren - zum Beispiel auch auf einem verschlüsselten USB-Stick. Denn ohne Passwörter können ihre Angehörigen nicht in ihrem Sinne handeln. Auch so genannte Passwortmanager sind hilfreich. Dort können sie alle Passwörter zentral abspeichern und regelmäßig ändern. Der Vertrauensperson muss dann nur noch das Master-Passwort weitergegeben werden. Keine gute Idee ist es, Passwörter gegen eine Gebühr Unternehmen anzuvertrauen, die sie im Ernstfall an Angehörige weitergeben. Die Sicherheit solcher Unternehmen ist schwer einzuschätzen, zumal die Daten in der Regel in einer Cloud hinterlegt werden. Hier gilt die oberste Maxime im digitalen Leben: Behalten sie ihre Passwörter für sich, um sich vor Diebstahl und Betrug zu schützen!



Kann ich in meinem Testament bestimmen, ob jemand meinen Account erben soll? Ob die Erben per Testament die Zugangsdaten zu Online-Accounts (insbesondere zu Facebook) erhalten und Nachrichten lesen dürfen, wurde bislang rechtlich nicht geklärt. Der vor dem KG Berlin zu klärende Fall um den Account der 15-Jährigen wird wegweisend für zukünftige Regelungen sein. Sofern man seinen Erben den Zugang zu bestimmten Profilen und Accounts problemlos ermöglichen will, schadet es nicht, sie im Testament zu hinterlegen.



Weitere Informationen zur Regelung des eigenen digitalen Nachlasses hat die Verbraucherzentrale zusammengestellt.





Wie ist das bei Facebook

Ja. Alle Facebook-Nutzer über 18 Jahre können in ihrem Benutzerkonto einen Nachlasskontakt auswählen.

Profil -> Einstellungen -> Sicherheit -> Nachlasskontakt

Ein Nachlasskontakt ist eine ausgewählte Person, die im Todesfall das Konto des Verstorbenen verwaltet, sich um das Profil kümmert. Die Person kann dann einen Beitrag in der Chronik fixieren, auf neue Freundschaftsanfragen antworten und das Profil- und Titelbild aktualisieren. Man hat außerdem die Möglichkeit, dem Nachlasskontakt zu erlauben, eine Kopie der geteilten Inhalte auf Facebook herunterzuladen. Allerdings kann sich die Person nicht im Namen des Verstorbenen anmelden, Beträge löschen oder posten, Nachrichten lesen oder schreiben oder Freunde entfernen.

Problem: Der Nachlasskontakt muss selbst ein Facebook-Nutzer und mit einem selbst befreundet sein.

Wer keinen Wert darauf legt, dass der Facebook-Account im Fall des eigenen Todes weiter besteht, kann bei Facebook veranlassen, dass das Konto im Todesfall dauerhaft gelöscht wird.

Weitere Informationen zum Nachlass des Profils bei Facebook finden Sie hier.

Was passiert, wenn man bei Facebook nichts dergleichen festgelegt hat?

Legt der Nutzer im Vorfeld nichts fest, versetzt Facebook das Konto in den Gedenkzustand, sobald Verwandte oder Freunde den Tod des Nutzers melden und belegen können (z.B. durch eine Todesanzeige). Ist das Konto einmal im Gedenkzustand, kann man sich gemäß der Nutzungsbedingungen nicht mehr anmelden – auch die Erben nicht. Diese Maßnahme wurde im Fall der verstorbenen Carolin* vom Landgericht Berlin kritisiert.

Die Erben des Nutzers (aber nicht die Freunde) können nach den aktuellen Facebook-AGB jedoch die Löschung des Profils verlangen. Dazu werden die Geburts- und Sterbeurkunde des Verstorbenen und ein "rechtsgültiger Nachweis, dass der Antragsteller ein Angehöriger ist", verlangt.

Wie funktioniert die "digitale Bestattung" bei anderen Internetunternehmen?



Leider gibt es keine einheitliche Regelung, was den Umgang mit einem digitalen Erbe nicht gerade einfach macht. Und selbst wenn, sind Anleitungen zum Löschen von Accounts nur äußerst schwer zu finden. Manchmal hilft ein Blick in die AGB oder ein Durchforsten der Hilfe-Seiten. Hier ein paar Beispiele, wie die digitale Bestattung bei einigen der bekanntesten Internetunternehmen funktioniert und welche Unterlagen man braucht.

Google

Über den so genannten "Inactive Account Manager" erhalten vom User festgelegte Personen Zugriff, wenn man länger inaktiv ist, also nicht nur im Todesfall. Man kann beispielsweise voreinstellen, dass der Account dann komplett gelöscht werden soll.

Twitter

Familienmitglied oder Nachlassverwalter dürfen einen Todesfall melden. Dazu sind diverse Unterlagen nötig: Kopien der Sterbeurkunde und ein Ausweis, der die Identität des Antragstellers bescheinigt, ein notariell beglaubigtes Dokument mit Name, E-Mail-Adresse, Kontaktdaten, der Beziehung zum Verstorbenen und die Todesanzeige. Der Account wird zunächst inaktiv geschaltet und nach 30 Tagen gelöscht.

Yahoo.de

Der Account wird nach einer gewissen Frist gelöscht. Erben erhalten keinen Einblick in die Daten. So sollen mit Hinweis auf das Telekommunikationsgeheimnis die Menschen geschützt werden, mit denen der Verstorbene gemailt hat.

GMX.de, Web.de

Die Erben können nach Vorlage eines Erbscheins auf das Postfach zugreifen, es aufrechterhalten oder löschen.

Xing

Wird dem Netzwerk ein Todesfall gemeldet, stellt Xing das Profil auf unsichtbar und fragt beim betroffenen Nutzer (dem Verstorbenen) an, ob der Account nicht mehr gebraucht wird. Drei Monate ohne Antwort wird das Konto gelöscht.

Welche Tipps kann man Hinterbliebenen geben?



Hilfreich ist es, wenn Sie als erstes den Zugang zum E-Mail-Account des Verstorbenen bekommen. Dort lässt sich vielfach ausmachen, wo die Person überall noch registriert ist und welche Online-Aktivitäten es gab. Kostenpflichtige Mitgliedschaften und Abonnements können auf Dauer teuer werden, deshalb sollten Sie diese schnellstmöglich kündigen. Auch Daten, die sich auf PC, Laptop, Festplatte oder USB-Stick des Verstorbenen befinden, können für den digitalen Nachlass wichtig sein. Checken sie daher auch die Endgeräte des Verstorbenen.

Wenn Sie keine Zugangsdaten des Verstorbenen erhalten oder besitzen, greifen die Regelungen des jeweiligen Internetanbieters. Checken sie daher unbedingt die Allgemeinen Bestimmungen des Anbieters, um herauszufinden, welche Nachweise sie einreichen müssen, um Zugang zu bekommen oder das Online-Konto löschen zu lassen

Es gibt Unternehmen, die Ihnen bei der Regelung des digitalen Nachlasses helfen. Nach Mitteilung von Name und Anschrift des Verstorbenen schreiben sie die größten deutschen Online-Unternehmen an und prüfen, welche Verträge und Konten existieren. Das kann Ihnen bei der Fülle an Online-Konten zur Orientierung helfen.

Meiden sie jedoch Unternehmen, die den digitalen Nachlass verwalten, indem sie den kompletten PC des Verstorbenen durchsuchen. Dabei können zu viele persönliche Daten weitergegeben werden.

Wie ist die Regelung bei Minderjährigen und deren Nutzungverträgen mit Online-Unternehmen?

Da eine eigenmächtige Willenserklärung von Geschäftsunfähigen (ob minderjährig oder ohne die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters/Eltern) stets unwirksam ist, ist der zu vererbende schuldrechtliche Vertrag gar nicht zu Stande gekommen. Damit kann er auch nicht auf die Erben übergehen. Sofern bei beschränkt Geschäftsfähigen die Einwilligung verweigert wurde, ist auch hier von einem (endgültig) unwirksamen Vertrag auszugehen. Dass der Betreiber des Sozialen Netzwerks aufgrund wirksamer datenschutzrechtlicher Einwilligung des Minderjährigen selbst dessen Daten verwenden darf, ändert nichts an der Unwirksamkeit des schuldrechtlichen Vertrags. Lediglich dem schwebend unwirksamen Nutzungsvertrag des Minderjährigen kann auch nach dessen Ableben noch zur Wirksamkeit verholfen werden, wenn der Minderjährige durch einen voll Geschäftsfähigen beerbt wird. Der voll geschäftsfähige Erbe kann demnach den schwebend unwirksamen Vertrag genehmigen und damit die Wirksamkeit des Nutzungsvertrags rückwirkend herbeiführen, der dann im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf ihn übergeht.