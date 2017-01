Pietro Lombardis Trennung von seiner Frau Sarah wurde von Millionen Fans verfolgt. Wie verkraftet er das? Was passiert mit dem gemeinsamen Sohn? Und wie geht es dem Sänger jetzt? Und was hat er als nächstes vor? stern TV hat mit dem 24-Jährigen über die zurückliegenden Wochen und den nun anstehenden Neuanfang gesprochen – und war dabei, als Pietro Lombardi im Kinderherzzentrum in Sankt Augustin die kleinen Patienten mit seinem Besuch überraschte. Für den Sänger ein ganz besonderes Anliegen, denn sein kleiner Sohn Alessio kam ebenfalls mit einem Herzfehler zur Welt und musste nach der Geburt operiert werden. Deshalb will sich Lombardi auch künftig für herzkranke Kinder engagieren. Welche Pläne er sonst für 2017 hat, wird Pietro am Mittwochabend live bei stern TV erzählen und außerdem im Studio seinen neuen Song "Mein Herz" präsentieren.

Pietro Lombardi wurde durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, in der er 2011 im Finale zum Gewinner gekürt wurde. Seine Finalgegnerin Sarah Engels wurde gleichzeitig seine Freundin, die er 2013 heiratete. Vor anderthalb Jahren kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Das Paar trat gemeinsam in TV-Shows auf und ließ sich mit der Kamera begleiten. Seit Oktober sind die beiden getrennt.

Pietros erste Single wurde 2011 gleich zum Hit, danach folgten fünf Alben, die überwiegend zusammen mit Sarah entstanden. Im letzten November startete Pietro Lombardi seinen eigenen Youtube-Kanal, wo er eine eigene Single launchte, eine Cover-Version des Robyn-Hits "Dancing on my own". Die Fans sind begeistert. Sein aktueller Song "Mein Herz" ist seinem Sohn gewidmet.