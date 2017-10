Fehlbildungen an Händen und Armen - und trotzdem nicht viel anders

Bei jedem Neugeborenen prüfen die Ärzte in den ersten Lebensminuten, ob mit dem Baby alles stimmt, es atmet, das Herz stabil schlägt - und auch, ob die Gliedmaßen vollständig sind. Bei rund 100 Geburten jährlich müssen sie feststellen, dass das Baby eine Fehlbildung hat. Eine so genannte Dysmelie. Manchmal fehlt ein Finger oder eine ganze Hand, andere haben verkürzte oder verkümmerte Arme. Auch der kleine Paul kam mit nur einer Hand zur Welt, auf der linken Seite existieren lediglich Fingerknospen am Ende seines Ärmchens. Die Schwangerschaft und die Ultraschalluntersuchungen seien vollkommen unauffällig gewesen, erzählt seine Mutter Jessica Ludwig. Die Eltern erfuhren erst nach Pauls Geburt von seiner Fehlbildung. "Am Anfang hatten wir schon Angst und haben uns Sorgen gemacht, wie Paul wohl durchs Leben kommen wird mit nur einer Hand", so Jessica Ludwig. Nachdem sie sich informiert und mit anderen Eltern und Betroffenen ausgetauscht hatten, hätten sich die Sorgen aber gelegt.



"Oft stellen sich Eltern die Frage, warum es gerade sie getroffen hat? Sie fragen sich etwa, ob das nahe gelegene Atomkraftwerk etwas damit zu tun hat, oder irgendetwas während der Schwangerschaft? Aber es ist schlicht Zufall, niemand trägt daran Schuld", sagt René Schaar. Der 25-Jährige hat einseitig einen verkürzten Unterarm und zwei verkümmerte Finger. Ein vergleichsweise kleines Handicap und er selbst komme damit gut zurecht - er kenne es von Geburt an ja nicht anders. Insgesamt haben in Deutschland etwa 90.000 Menschen eine Arm- oder Handfehlbildung wie er. "Manchmal wünsche ich mir eine zusätzliche Hand wenn es an der Supermarkt-Kasse stressig wird, aber wer tut das nicht? Ansonsten komme ich mit einer Hand gut klar", so Schaar, der als Cutter bei einem TV-Sender arbeitet. Er nennt seine Behinderung ein "Feature" und möchte aufzeigen, dass ein Leben mit Dysmelie meistens ganz normal ist. Darüber spricht er auch in einem Facebook-Video, das er vor wenigen Monaten postete. Wie er und seine Mutter mit der angeborenen Fehlbildung umgegangen sind und warum die fehlende Hand sein Leben nicht dominiert, wird René Schaar am Mittwochabend live bei stern TV erzählen.