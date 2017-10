Fehlbildungen an Händen und Armen - und trotzdem nicht viel anders

Bei jedem Neugeborenen prüfen die Ärzte in den ersten Lebensminuten, ob mit dem Baby alles stimmt, es atmet, das Herz stabil schlägt - und auch, ob die Gliedmaßen vollständig sind. Bei rund 100 Geburten jährlich müssen sie feststellen, dass das Baby eine Fehlbildung hat. Eine so genannte Dysmelie. Manchmal fehlt ein Finger oder eine ganze Hand, andere haben verkürzte oder verkümmerte Arme. Auch der kleine Paul kam mit nur einer Hand zur Welt, auf der linken Seite existieren lediglich Fingerknospen am Ende seines Ärmchens. Die Schwangerschaft und die Ultraschalluntersuchungen seien vollkommen unauffällig gewesen, erzählt seine Mutter Jessica Ludwig. Die Eltern erfuhren erst nach Pauls Geburt von seiner Fehlbildung. "Am Anfang hatten wir schon Angst und haben uns Sorgen gemacht, wie Paul wohl durchs Leben kommen wird mit nur einer Hand", so Jessica Ludwig. Nachdem sie sich informiert und mit anderen Eltern und Betroffenen ausgetauscht hatten, hätten sich die Sorgen aber gelegt. Warum ihrem Sohn eine Hand fehlt, konnten die Ärzte den Eltern nicht erklären, das könne 1.000 Gründe haben, wie eine kurzfristige Sauerstoffunterversorgung während der Schwangerschaft, ein Medikament, eine Verklebung während des Wachstums des Fötus, kurzzeitige Mangelernährung, eine Infektion – in den allermeisten Fällen lässt sich der eine Grund nicht (mehr) festmachen. "Die Ärzte haben gesagt, dass das eine Laune der Natur ist", erzählt die Mutter.

"Oft stellen sich Eltern die Frage, warum es gerade sie getroffen hat? Sie fragen sich etwa, ob das nahe gelegene Atomkraftwerk etwas damit zu tun hat, oder irgendetwas während der Schwangerschaft? Aber es ist schlicht Zufall, niemand trägt daran Schuld", sagt auch René Schaar. Der 25-jährige Hamburger hat einseitig einen verkürzten Unterarm und zwei verkümmerte Finger. Ein vergleichsweise kleines Handicap und er selbst komme damit gut zurecht - er kenne es von Geburt an ja nicht anders. Insgesamt haben in Deutschland etwa 90.000 Menschen eine Arm- oder Handfehlbildung wie er. "Manchmal wünsche ich mir eine zusätzliche Hand wenn es an der Supermarkt-Kasse stressig wird, aber wer tut das nicht? Ansonsten komme ich mit einer Hand gut klar", so Schaar, der als Cutter bei einem TV-Sender arbeitet. Er nennt seine Behinderung ein "Feature" und möchte aufzeigen, dass ein Leben mit Dysmelie meistens ganz normal ist. Darüber spricht er auch in einem Facebook-Video, das er vor wenigen Monaten postete.



"Die Kinder entwickeln Techniken, wie sie durchs Leben kommen"

René Schaar wirbt für einen entkrampften Umgang mit Behinderten. Wenn überhaupt jemand unter der Situation leide, seien es die Angehörigen. "Die Kinder kennen das nicht anders, sie haben sich und ihren Körper so kennen gelernt und entwickeln Techniken, wie sie durchs Leben kommen. Die Eltern kennen das nicht, sie denken: da fehlt doch was, das muss geändert werden."

Renés Mutter erfuhr ebenfalls erst bei der Geburt von der Fehlbildung ihres Sohnes. "Da ist dann erst einmal eine Welt zusammen gebrochen. Das ist nicht so einfach, wenn man das erfährt – nach einer 22 Stunden Geburt", erinnert sich Corinna Schaar. Obwohl René vollkommen normal aufwuchs und alles lernte, was andere Kinder auch lernten, habe er in der Schule anfangs Probleme gehabt: Andere Kinder hänselten ihn. "Sie nannten ihn 'Monster'", sagt die Mutter. Die offensive Art, mit der René Schaar sein ganzes Leben mit seiner Behinderung umgegangen ist, nimmt den meisten Menschen die Zurückhaltung – oder auch verschämte Neugier: "Wenn Menschen mal auf meine Hand schauen, habe ich damit kein Problem. Wenn jemand aber immer wieder guckt, gehe ich offensiv auf sie zu und frage, ob ich etwas erklären soll. Kinder sind in der Hinsicht übrigens viel unbefangener. Sie fragen einfach – und dann ist das schnell geklärt." Die Behinderung sei ein Merkmal eines Menschen, aber nicht entscheidend für den Lebensweg. Zumindest bei Arm- und Handfehlbildungen.

Info Was ist Dysmelie? Wörtlich genommen bedeutet Dysmelie eine Missbildung der Gliedmaßen. Sie tritt an einer oder mehreren Gliedmaßen auf. Dabei können nicht nur Arme oder Hände betroffen sein, sondern auch Füße und Beine. Und das in ganz unterschiedlicher Ausprägung: Verwachsungen von Fingern oder Zehen

Fehlen von Gliedmaßen

verkürzte Finger und Zehen

verkürzte Arme und Beine

zu viele Glieder Ursachen Viele Menschen erinnern sich noch an Fehlbildungen, die Babys in Folge des Contergan-S­­kandals in den 60er Jahren entwickelt haben – eine unrühmliche Ausnahme, bei der die Ursache eindeutig war. In den meisten Fällen lässt sich der Grund für die Fehlbildung medizinisch im Nachhinein nicht mehr feststellen, es gibt viele denkbare Ursachen, die den Fötus während des Wachstums und die Ausprägung der Gliedmaßen kurzzeitig beeinträchtigen können. Etwa eine Sauerstoffunterversorgung während der Schwangerschaft, ein Medikament, eine Verklebung während des Wachstums, kurzzeitige Mangelernährung oder eine Infektion… Gendefekte spielen bei diesen Behinderungen nur sehr selten eine Rolle. Dysmelien werden in aller Regel nicht weiter vererbt. Oftmals wissen die Eltern im Vorhinein nicht, ob ihr Kind so eine Behinderung hat. Auf Ultraschallbildern lässt es sich in vielen Fällen nicht erkennen, manchmal auch nicht auf 3D-Ultraschall-Bildern.

Zahlen Statistisch gesehen kommen in Deutschland jährlich 100 Kinder mit einer Hand- oder Arm-Dysmelie zur Welt. Deutschlandweit wird die Zahl auf 90.000 Betroffene geschätzt. Regionale Unterschiede in der Häufigkeit solcher Behinderungen gibt es nicht – weder innerhalb Deutschlands gesehen, noch weltweit. Und es hat sie immer schon gegeben. Behandlungen und Operationen Für einige Behinderungen dieser Art gibt es Prothesen, für andere nicht. Da unter Arm- und Handfehlbildungen eine Vielzahl von Behinderungen zu verstehen ist, ist auch die Anzahl der mechanischen Hilfen groß. Einige Prothesen sind – je nach Ausprägung der Dysmelie – laut Betroffenen aber kaum eine Hilfe, sondern stören eher. Um etwa fehlende Finger zu ersetzen, lassen sich manche Betroffene Fußzehen an die Hände transplantieren. Der Kinderkrankenhaus "Wilhelmstift" in Hamburg wird deutschlandweit die größte Kompetenz zugesprochen, was die Behandlung von Fehlbildungen angeht, aber auch andere Kliniken führen chirurgische Eingriffe bei Fehlbildungen durch.

Weitere Informationen und Anlaufstellen

Der Verein Ahoi e.V. richtet sich an Menschen mit Arm- und Handfehlbildungen und ihre Angehörigen. Die Seite Handicap-Info ist das europaweit umfangreichste Angebot für Menschen mit körperlicher Behinderung. Eine Linkliste für Betroffene und Interessierte hat die Seite Dysmelie-Info zusammengestellt.