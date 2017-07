Wie ein Hirnschrittmacher depressiven Menschen wieder Hoffnung macht

Die tiefe Hirnstimulation ist ein neuartiger Ansatz, um schwere, therapieresistente Depressionen zu lindern. Thilo Blind ist ein solcher Patient - und der so genannte Hirnschrittmacher vielleicht die letzte Chance, doch noch ein normales Leben führen zu können. Der 36-Jährige leidet seit neun Jahren unter schweren Depressionen, doch keine der bisherigen Therapien konnte ihm dauerhaft helfen. Selbst wenn die neue Behandlungsmethode noch nicht zugelassen ist - Thilo Blind wollte es probieren. 2014 bewarb er sich um die Teilnahme an einer Studie zur tiefen Hirnstimulation: Dabei werden den Betroffenen dünne Elektroden ins Gehirn geführt, um Hirnregionen zu reizen, die für die Wahrnehmung von Freude verantwortlich sind. Und tatsächlich hat die Stimulation in vielen Fällen Erfolg: Bei 70 bis 80 Prozent der Patienten zeige die Methode deutliche Verbesserungen, so die wissenschaftliche Leiterin der Studie in Bonn, Dr. Bettina Bewernick. Das zeigt auch der Fall von Thomas Peters. Er war einer der ersten Probanden für den Hirnschrittmacher. stern TV hat ihn 2011 bei der Operation begleitet – und nun wieder besucht. Wie es Thomas Peters heute geht, wird er live bei stern TV berichten und mit Thilo Blind und der Psychologin Dr. Bettina Bewernick darüber sprechen, wie der neue Therapieansatz Patienten mit Depressionen helfen könnte.