Komikerin Enissa Amani spricht bei Stern TV über den Trump-Erlass

Das so genannte Einreisedekret von Donald Trump sorgt seit Tagen weltweit für Aufsehen: Der neue US-Präsident hatte am vergangenen Freitag kurzfristig verfügt, dass Menschen aus bestimmten, überwiegend muslimischen Ländern, ab sofort nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen. Und das sorgt seitdem für reichlich Chaos und große Empörung: Familien, die nicht mehr zusammenkommen, Künstler, die in den USA nicht auftreten können, Kinder, die in Handschellen festgehalten werden – Reisende mit gültigen Papieren sitzen plötzlich an Flughäfen fest. Tausende Amerikaner gehen auf die Straße und demonstrieren.

Von Trumps Entscheidung sind auch zahlreiche Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft betroffen, darunter Enissa Amani. Die Komikerin ist Deutsche, wurde jedoch vor 31 Jahren in Teheran im Iran geboren und besitzt deshalb zudem einen iranischen Pass. "Wir sind geflüchtet, weil mein Vater politisch verfolgt wurde. Er war dort politischer Gefangener und hätte dort auch hingerichtet werden können. Er hat sich für all diese Dinge eingesetzt: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit – eben alles, was für mich hier heute selbstverständlich ist", so Amani. Doch eine dieser Freiheiten sollte nun keine Selbstverständlichkeit mehr sein: die freie Einreise in die USA.. Enissa Amani hatte dort eine Stand-up-Tournee geplant. Was sie von dem Trumpschen Erlass hält, schrieb sie am Montag in einem bewegenden Facebook-Post: (…) Ich kann also nicht einreisen, Herr Trump? Ich und Millionen anderer Menschen, weil sie uns als Gefahr einstufen? Meine kleine Amerika Stand Up Tour im April, geplatzt. (...) Scheiss auf den Stand Up. Was ist mit der Menschlichkeit?

Gestern Abend gab das Auswärtige Amt in einem Tweet Entwarnung: So wie es aussieht immerhin eine gangbare Lösung für Doppelstaatler. Soll heißen: Deutsche beziehungsweise EU-Staatsbürger, die auch einen Pass der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien oder Jemen besitzen, sollen doch wie bisher ein Visum für die USA beantragen und einreisen dürfen. Allzu sicher können sie sich damit dennoch nicht fühlen, denn Donald Trump will das Verhalten in sozialen Netzwerken checken lassen, bevor Doppelstaatler ins Land kommen können. Somit hat Enissa Amani sich mit ihrem Posting möglicherweise schon disqualifiziert: (…) Setz dich auf Kloschüsseln aus Gold und feier deine Inzucht Statements. Aber lass diese Weltpolitik. Bitte.

Was bedeuten diese Trump-Dekrete? Diese Dekrete (Executive Orders), die Donald Trump derzeit für viele seiner Wahlversprechen erlässt, sind weder in der Verfassung vorgesehen noch in der Rechtsprechung geregelt, und werden doch eingesetzt. Eigentlich sind sie aber nichts anderes als Befehle an die Verwaltung. Daher sind sie für alle Beamten der Exekutive bindend. Und Donald Trump liebt es offenbar, Chaos anzurichten, indem er sie als ab sofort gültig erklärt.

Die Verordnungen ersetzen jedoch keine Gesetze, wie Vorgänger Obama jetzt erleben muss: Seine präsidialen Anordnungen werden von Donald Trump einfach gekippt. Obwohl die Verordnungen (Dekrete) juristisch überprüft werden können, eigenen sie sich hervorragend für Ad-hoc-Maßnahmen wie dem jetzigen Einreisestop.

Auch wenn Bundesgerichte der Trump-Verordnung am Ende in einigen Punkten widersprechen, dürfte er sein Ziel erreicht haben. Für langfristige Vorhaben, wie etwa Obamas Wunsch, den Waffenbesitz in den USA merklich einzuschränken, ist das Instrument nicht angebracht – vor allem dann nicht, wenn der Präsident eine spätere juristische Niederlage fürchten muss.

