Kein Kreißsaal, kein Arzt, kein medizinisches Gerät weit und breit – eine Geburt, wie Lara Horlacher sie erlebt hat, wäre für viele Frauen unvorstellbar. Die 30-jährige Bloggerin brachte ihr drittes Kind am Strand der thailändischen Insel "Koh Pha-ngan" zur Welt. Das geschah aber nicht etwa spontan und überraschend, sondern so, wie Lara Horlacher es schon lange geplant hatte. In ihr reifte bereits zu Beginn der Schwangerschaft der Gedanke, ihre Tochter im Meer zu entbinden. "Denke ich an die Geburt, denke ich an Wasser", schrieb sie in ihrem Blog "Fit for Family". Der gelernten Hebamme war eine natürliche Geburt besonders wichtig. Ein Grund dafür ist ihr erstes Kind Giulio, dessen Start ins Leben schwierig war. Während der Geburt gab es Komplikationen und der Kopf des ungeborenen Jungen musste noch im Mutterleib punktiert werden. Dem inzwischen fünfjährigen Giulio geht es heute gut, alles war letztlich gut gegangen. Doch diese Geburtserfahrung habe sie als werdende Mutter geprägt, sagt Lara Horlacher. Obwohl sie schon bei zweiten Schwangerschaft mit ihrer Tochter Susanna eigentlich nicht mehr in die Klinik wollte, hatte sie damals den Argumenten dagegen nachgegeben. Bei dieser, ihrer dritten Schwangerschaft, sollte es anders sein – eben natürlich. Lara Horlacher war nach gut der Hälfte der Zeit das letzte Mal bei einer Vorsorgeuntersuchung – laut Mutterpass in der 23. Schwangerschaftswoche. Danach habe sie nur noch auf ihr Bauchgefühl gehört, sagt sie. Eine Garantie, dass alles gut geht, gibt es nie – das weiß die Hebamme selbst am besten: "Ich glaube, es war für mich sogar schwieriger, eine Geburt alleine durchzuführen, gerade weil ich Hebamme bin, weil ich halt so viel weiß. Ich weiß nämlich auch, was alles schief gehen kann. Wichtig ist einfach das Bauchgefühl", so Lara Horlacher.

Im vergangenen November war die Familie mit ihren zwei kleinen Kindern nach Thailand geflogen. In einem Resort auf der Insel Koh Pha-ngan fanden sie ihr Zuhause für die kommenden Monate. Die Schwangerschaft verlief weiter ohne Probleme und Lara Horlacher fand ganz in der Nähe ihres Bungalows eine abgelegene Stelle in einer kleinen Bucht. Dort würde sie ihre Tochter Katharina zur Welt bringen wollen. Oliver und Lara sahen Geburt zwar entspannt entgegen, dennoch sorgten sie für den Notfall vor: "Wir hatten vor Ort das örtliche Krankenhaus aufgesucht und vorher so eine Art Aufnahme gemacht. Für den Fall, dass wir kommen würden. Das war unsere Rückversicherung. Die Klinik war etwa sechs Minuten mit dem Auto entfernt", erzählt die 30-Jährige.

"Das war ein Moment, der leuchtet mein ganzes Leben!"



Es war inzwischen der 26. März, als bei Lara Horlacher morgens die Wehen einsetzten. Sie wusste: Ihre Meergeburt würde nur am Tag möglich sein. Doch das Baby ließ sich Zeit und so wurde es Abend und es wurde Nacht – und Lara Horlachers Traum drohte zu zerplatzen. Es sollte aber noch bis zum nächsten Mittag dauern, bis die Geburt kurz bevor stand. Die Familie ging zu der ausgesuchten Stelle, wo sich die werdende Mutter ins seichte Meerwasser der kleinen Bucht hockte. Der Teil des Strands war durch einen kleinen Fluss abgetrennt. Niemand war dort, nur ihr Mann Oliver und der kleine Giulio begleiteten Lara Horlacher ins Wasser. "Unter der Geburt hatte ich überhaupt keine Angst um Katharina. Ich hatte die ganze Zeit Kontakt zu ihr. Ich wusste die ganze Zeit, sie ist da", erzählt sie. "Während der ganzen Austreibungsphase hatte ich meine Hand am Köpfchen. Diese letzte Wehe, wo sie schon auf meinem Beckenboden stand, da war mir klar, dass jetzt – mit der nächsten Kontraktion – geboren wird." Mittags um kurz nach ein Uhr war Katharina da. Oliver Horlacher fing sein Baby im Wasser auf und reichte es seiner Frau durch die Beine nach vorne. Katharina habe noch im Wasser die Augen geöffnet. "Das war unbeschreiblich, unser Baby, ich habe es geboren! Das war ein Moment, der leuchtet glaube ich mein ganzes Leben!"

Katharina ist mittlerweile sechs Monate alt und kerngesund. „Katharina hat in Deutschland das erste Mal einen Arzt gesehen, als sie drei Wochen alt war. Da waren wir zur U3. Die U1 und U2 hatte ich selbst gemacht“, sagt Lara Horlacher. Das kleine Mädchen reist jetzt mit ihren Eltern und den beiden Geschwistern Giulio und Susanna weiter durch die Welt. Zurzeit campt die Familie am Chiemsee, da sie auf Heimaturlaub in Deutschland ist. Ihr Haus haben die Horlachers vor einiger Zeit verkauft und befinden sich seitdem mit einem Wohnmobil auf Weltreise. Oliver und Lara Horlacher leben als Digital-Normaden, wie sie selbst sagen. Sie betreiben einen Blog und beraten unter anderem Online-Startup-Unternehmen. Wie lange die Reise mit ihren Kindern noch dauern wird – und wo vielleicht das nächste Kind geboren werden soll – das wissen die Horlachers selbst noch nicht. Im November, das steht zumindest schon fest, geht es wieder nach Thailand.