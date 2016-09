Es war der 13. August 2015, als Anneli-Marie Riße ein letztes Mal ihr Elternhaus verließ. Sie setzte sich auf ihr Fahrrad und wollte Familienhund Paula noch einmal laufen lassen. Die 17-Jährige kam nie wieder nach Hause. "Es ist für mich immer noch so unwirklich, weil sie für mich immer noch so präsent ist", sagt ihre Mutter Ramona Riße. "Man findet dafür auch keine Worte. Es ist für mich unbegreiflich, nach wie vor." Annelis Mutter schreibt seit dem Tod ihrer jüngsten Tochter Tagebuch, manchmal auch Gedichte. Darin wendet sie sich immer wieder an Anneli selbst – schreibt all die Dinge, die sie ihr sagen möchte.

An diesem Montag, gut ein Jahr danach, erging vor dem Dresdner Landgericht das Urteil gegen die beiden Täter, die der 17-Jährigen das Leben nahmen: lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld für Markus B.; achteinhalb Jahre für seinen Komplizen Norbert K. Mit diesem "Ende der Geschichte" müssen Ramona und Uwe Riße nun leben, irgendwie damit klarkommen. "Das Strafmaß ist, gemessen an der Tat an unserem Kind, einfach zu wenig", sagt Annelis Vater. Und die meisten Eltern werden wissen, was er meint.

Der Tod der Schülerin hatte im letzten Sommer deutschlandweit für Fassungslosigkeit gesorgt. Warum musste das Mädchen sterben? Eine Antwort haben Annelis Eltern noch immer nicht – trotz des langen Prozesses gegen Markus B. und Norbert K. Es bleibt bei Vermutungen und dem Eindruck, dass diese beiden Entführer einfach nur dilettantisch vorgegangen waren.

Tagelang war Anneli verschwunden - und Ramona und Uwe Riße hofften noch, dass ihre Tochter wohlbehalten zurückkehren würde. Sie wollten die Forderungen der Männer, die sich bei ihnen gemeldet hatten, erfüllen. 1,2 Millionen Euro verlangten die Entführer von den Rißes, die Unternehmer Uwe Riße tatsächlich innerhalb der verlangten Zeit auftrieb. Was Annelis Eltern nicht wussten: Ihre Tochter war bereits einen Tag nach ihrem Verschwinden tot. Auf grausame Weise umgebracht. "Wenn man als Mutter jetzt hört: Sie hat um ihr Leben gebettelt…Das ist einfach unerträglich!"

"Zunächst dachte ich an einen Joke"

Die 17-Jährige war an diesem heißen Sommertag mit Fahrrad und Hund auf dem Feldweg nahe ihres Elternhauses unterwegs gewesen, als sie gegen 19:30 Uhr von den Männern überwältigt wurde. Markus B. und Norbert K. wussten genau, dass sie das Mädchen hier würden abfangen können. Sie hatten die Unternehmerfamilie seit Monaten beobachtet. Sie zerrten Anneli in ein Auto. Kurz darauf erhielt ihr Vater einen Anruf vom Handy seiner Tochter. Uwe Riße erinnert sich: "Dann hörte ich eine Stimme mit schwäbischem Akzent: 'Wir möchten 1,2 Millionen, sonst ist das Kind in Polen'. In dem Moment schossen mir natürlich 10.000 Gedanken durch den Kopf. Zunächst dachte ich an einen Joke." Das war es nicht. Im Hintergrund hörte er Anneli schreien. "Ein Schrei, der mir natürlich nie wieder aus dem Sinn gehen wird – voller Ungläubigkeit, voller Verzweiflung."

Die Familie alarmierte unmittelbar die Polizei. Bei der Suche nach seiner Tochter fand Uwe Riße lediglich ihr Fahrrad und den angeleinten Hund. Keine Spur von Anneli. Schließlich erhielt er am Abend eine weitere Sprachnachricht der Entführer. Markus B. imitierte darin einen ausländischen Akzent, wollte Annelis Eltern glauben lassen, dass das Mädchen bereits nach Tschechien verschleppt worden wäre. Darin: die erneute Forderung der Summe von 1,2 Millionen und das Ultimatum für den nächsten Tag 12 Uhr.

Die Männer wussten offenbar, dass Uwe Riße als erfolgreicher Bauunternehmer das geforderte Geld zahlen könnte. Doch in einem weiteren Telefonat stellten die Entführer plötzlich absurde Forderungen: das Geld solle anstelle einer Übergabe auf ein maltesisches oder malaysisches Konto transferiert werden. Ohne Bank oder Bankverbindung? Annelis Vater fragte nach näheren Angaben. "Hierzu gab es dann den lapidaren Hinweis, ich solle mich nicht so anstellen." Das war's. Es gab keine weiteren Nachrichten oder Anrufe mehr von Markus B. und Norbert K. Parallel zu dieser Zeit suchten hunderte Beamte weiter fieberhaft nach Anneli. Alle hofften, sie lebend zurückzubekommen. Nach dem Fund einer DNA-Spur an Annelis Fahrrad konnte die Polizei die beiden Männer vier Tage später stellen. Schließlich gestand Norbert K. das Unfassbare: Anneli-Marie lebte nicht mehr. Sie hatten sie bereits einen Tag nach der Entführung umgebracht. Die 17-jährige Schülerin musste sterben, weil die Markus B. und Norbert K. bei ihrem Überfall am Vorabend keine Masken getragen hatten. Sie hatten Angst, dass das Mädchen sie irgendwann identifizieren könnte.

Die Ermittler fanden Annelis Leichnam nur wenige Kilometer von ihrem Elternhaus in Klipphausen nahe Dresden. "Soweit ich mich erinnere, konnte ich noch nicht mal eine Träne vergießen in dem Moment. Man steht dermaßen unter Schock! Du brichst zusammen", erinnert sich ihre Mutter. "Und mein Mann hat gefühlte drei Stunden nur geschrien."

"Es kann keine irdische Gerechtigkeit geben"

Im Mai begann der Prozess vor dem Landgericht Dresden, in dem Ramona und Uwe Riße denjenigen Männern gegenüber sitzen mussten, die ihrer Tochter und ihnen das angetan hatten. "In bestimmten Situationen verspürt man unheimliche Wut. Man möchte handgreiflich werden. Man möchte schreien", so Annelis Vater. Bereits im Juni hatte er bei stern TV erklärt, für sie als Eltern könne es ohnehin "keine irdische Gerechtigkeit geben."

Trotz Schmerz und Anspannung verfolgten Annelis Eltern jeden der Prozesstage im Gerichtssaal. Und: Sie konfrontierten die Angeklagten mit Fotos ihrer Tochter, die sie aufstellten. Sie haben den Männern vor Augen führen wollen, wem sie das Leben genommen haben. Doch anstelle emotionaler Reaktionen gibt es für die Rißes immer weitere grausame Details: Gefesselt an einen Stuhl stülpte Markus B. Anneli eine Plastiktüte über den Kopf, band Kabelbinder um ihren Hals, und nahm schließlich einen Spanngurt zur Hilfe, bis das Mädchen nicht mehr lebte. Zu viel für Ramona und Uwe Riße. "Da haben wir den Saal verlassen …"

Während Norbert K. von sich behauptet, lediglich Handlanger gewesen zu sein, war Markus B. den Polizeibehörden als gewaltbereiter Betrüger nicht unbekannt. Er hatte bereits wegen Betrugs im Gefängnis gesessen und zahlreiche andere Vorstrafen. Sein Leben – gekennzeichnet von Lügen, wie sich herausstellte. Hätte man ihn im Vorfeld härter bestraft, könnte Anneli –Marie noch leben, sind sich die Rißes sicher: "Lügen, Betrügen, wie es einfach schlimmer nicht geht. Für meine Begriffe hätte er gar nicht draußen sein dürfen, bei dem Strafregister", sagt Ramona Riße. Für sie ist an so etwas wie Alltag nicht mehr zu denken. In bestimmten Momenten, an bestimmten Tagen sei es besonders schlimm, wie dem Jahrestag der Entführung. An jedem 13. des Monats geht Ramona Riße an die Stelle, an der ihre Tochter verschleppt wurde. Dort spricht sie in Gedanken mit Anneli und erinnert sich an sie als ein selbstbewusstes, fröhliches Kind. "Es könnte alles so wunderschön sein. Das ist das, was mir durch den Kopf geht. Warum? Es passt hier nicht in diese Landschaft. Unsere Kinder sind in einer Idylle aufgewachsen. Und dann dieses Entsetzen, dieses entsetzliche Verbrechen!"