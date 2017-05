"Wir waren im Tunnel nach draußen, als wir über uns eine Explosion hörten"

Es war ein lauter Knall in der Halle zu hören, gleich nach dem letzten Song von Ariana Grande. Irgendwo in der Nähe des Eingangs war etwas explodiert. Menschen lagen auf dem Boden, andere schrien in Panik, manche blutend. Alle, die konnten, liefen Richtung Ausgang in die dunkle Nacht. Auch Marc Kramer aus Essen war darunter. Er hatte das Konzert mit seiner Freundin besucht, die in Manchester lebt. "Wir waren schon im Tunnel nach draußen, als wir über uns eine Explosion hörten", so der 21-Jährige. "Als wir den Knall hörten, dachten wir, das sei ein Feuerwerk. Dann haben wir Menschen laufen gesehen und sind mitgelaufen. Erst draußen haben wir erfahren, dass da eine Bombe explodiert ist." Dann hätten sie blutüberströmte Menschen gesehen.

Kramer und seine Freundin waren von ihrer dritten Reihe in der Arena kurz vor Ende der Show aufgestanden und Richtung Ausgang gegangen. "Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte es das gewesen sein können."

22 Konzertbesucher wurden getötet, Kinder und Jugendliche aus dem Leben gerissen. 59 wurden zum Teil schwer verletzt. Der 22-jährige Attentäter Salman Abedi hatte offenbar einen Sprengstoffgürtel gezündet.



Ein Bombenanschlag auf ein fröhliches Popkonzert mit lauter Teenagern im Publikum. Das Selbstmordattentat reiht sich inzwischen ein in die Serie grauenhafter Attacken, die Europa seit ein paar Jahren erschüttern. Die Abstände werden kürzer, der Schrecken lähmender. Was bleibt, sind Angst, Verzweifelung - und manchmal auch Resignation. Doch es soll kein Opfer des Terrors vergessen werden. Marc Kramer trägt auch heute noch das Konzertband um sein Handgelenk. Es ist schwarz.

Bei stern TV wird der Essener erzählen, wie er den Anschlag in Manchester (üb)erlebt hat - und was er rückblickend empfindet, wenn er die Nachrichten und Bilder jetzt sieht.