Hat sich die Kette von Steffen Hallaschka zu den vier Unbekannten geschlossen?

Die neue Nachbarin ist die Schwester eines alten Schulfreundes, der Urlaubsflirt die Tochter des ehemaligen Deutschlehrers - fast jeder hat sie schon mal gemacht: Bekanntschaften, bei denen er sich dachte: „Die Welt ist doch ein Dorf!“. Doch ist das wirklich so? stern TV hat das Jeder kennt jeden-Gesetz überprüft: mit Hilfe von vier zufällig ausgewählten Personen aus drei verschiedenen Orten in Deutschland, die eines gemeinsam hatten: Alle waren Steffen Hallaschka völlig unbekannt - und umgekehrt. Auch sie kannten den stern TV Moderator nicht. Ob es dennoch irgendeine Beziehung zwischen ihnen und Steffen Hallaschka gibt? Via WhatsApp hat Hallaschka versuchen, eine Verbindung zu den Protagonisten herzustellen, von denen er nur den Namen, Beruf und Wohnort kannte. Ob er es mit Hilfe seines Freundeskreises geschafft hat, den Zielpersonen eine Nachricht zukommen zu lassen und so die Ketten zu ihnen zu schließen? Das Finale eines ungewöhnlichen Experiments: Mittwochabend live bei stern TV.