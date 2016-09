Wie sicher oder unsicher sind unsere Smartphones? Mit Berichten über explodierte Akkus sorgt das neue Smartphone von Samsung derzeit weltweit für negative Schlagzeilen. Für den Hersteller des groß angekündigten "Galaxy Note 7" ein herber Rückschlag. Nach gemeldeten 92 Zwischenfällen und mehreren Verletzungen bei Kunden, empfahl Samsung das Ausschalten des Geräts und rief offiziell zum Umtausch des neuen Galaxy auf: der Akku könne explodieren.

Ihre Frage zum Thema Sie haben eine Frage zum Thema? Dann stellen Sie sie jetzt! Im Laufe der Sendung werden die beiden Experten Tobias Schrödel und Ralph Mausolph Zuschauerfragen beantworten



Per E-Mail an:

akku@sterntv.de

Per WhatsApp an:

0157 322 00 700

Über die Facebook-Seite:

www.facebook.de/sterntv

Doch wie groß ist die Gefahr wirklich, dass die so genannten Lithium-Ionen-Akkus, die in den allermeisten Smartphones verbaut sind, Feuer fangen? Gemeinsam mit Physiker und Youtuber Philip Häusser hat stern TV den Test gemacht: "Wenn so ein Smartphone explodiert, dann ist es nicht einfach irgendein Teil, sondern immer der Akku", erklärt Häusser. "Ein solcher Akku besteht aus mehreren Chemikalien. Sie nehmen die elektrische Energie auf und können sie speichern. Plus- und Minuspol des Akkus sind im Inneren von einem so genannten Separator getrennt, der einen Kurzschluss verhindert. Wird dieser Separator, also die Trennwand, beschädigt – etwa durch Hitze oder Druck von außen – entlädt sich die gesamte Energie in Sekundenbruchteilen. Dabei entsteht große Hitze und es kann zur Explosion kommen", so die Erklärung des Physikers.

Rückruf des Galaxy Note 7 Ist mein Smartphone betroffen? Nicht nur das Laden, auch die Benutzung des "Galaxy Note 7" von Samsung wurde inzwischen als gefährdend eingestuft.

Hier auf der US-Homepage von Samsung können Sie überprüfen ob Ihr Gerät zu der fehlerhaften Charge gehört. Dazu müssen sie die Seriennummer oder die "International Mobile Station Equipment Identity" (IMEI) eingeben und bekommen dann angezeigt, ob Ihr Samsung Smartphone betroffen ist. Die IMEI finden Sie in den Einstellungen Ihres Handys oder kann z.B. über die Tastenkombination *#06# des Galaxy Note 7 ermittelt werden.



Auf der deutschen Website von Samsung werden inzwischen alle Besitzer eines "Galaxy Note 7" gebeten, einen Austausch direkt bei Samsung Electronics Deutschland zu beantragen. Entweder über das Webformular oder telefonisch unter der Nummer 06196 934 0 262 (Mo.-Fr. von 8-21 Uhr, Sa. von 9-17 Uhr und So. von 10-18 Uhr). Nicht betroffene, bereits ausgetauschte und erst dann ausgelieferte Galaxy Note 7 zeigen über ein grünes Akku-Symbol (anstatt weiß) an, dass das Gerät sicher ist. Bis zum Austausch sollen Nutzer das Gerät ausschalten und wenn möglich, ihr bisheriges Smartphone nutzen.



Ausführliche Informationen dazu finden Sie hier auf dieser Samsung-Website zum Austauschprogramm. Beachten Sie dort auch die FAQ unten auf der Seite. Ob es einen Service zu Ihrem individuellen Samsung-Gerät gibt, können Sie hier überprüfen.

Folgenschwerer Brand, 50.000 Euro Schaden

So war es auch bei Schauspielerin Tanja Wenzel aus Braunschweig. An einem Samstagmorgen im Dezember 2015 wurde sie von ihrem Handywecker geweckt. Ihr Glück, dann kurz nachdem sie das Schlafzimmer verlassen hatte, explodierte aus noch immer ungeklärten Gründen der Akku ihres Smartphones und verursachte in Tanja Wenzels Wohnung einen folgenschweren Brand. Materieller Schaden: etwa 50.000 Euro. "Ich habe das Handy noch in die Hand genommen und sehe: 8:40 Uhr", erzählt sie. Dann sei sie aufgestanden, in die Küche gegangen und plötzlich habe das Handy angefangen zu piepen. "Es hörte nicht auf, ich war schon genervt. Bis mir die Idee kam: Geh' doch mal rüber ins Wohnzimmer. Und da standen die Flammen schon auf dem Schlafsofa, auf dem ich noch 60 Sekunden früher gelegen habe. Die Flammen waren über einen halben Meter hoch und es war schon alles verqualmt."

So schonen und schützen Sie Ihren Akku Richtig laden Laden und entladen Sie Ihren Akku nicht stets vollständig, sondern halten Sie den Akkustand zwischen 30 und 70 Prozent. Das erhöht bei den Akkus der neueren Generationen tatsächlich die Lebensdauer. Einmal pro Monat kalibrieren Ein vollständiges Entladen auf 0 % und anschließendes voll Laden auf 100 % sollten Sie zwar regelmäßig, aber nur in größeren Abständen von etwa einem Monat vornehmen. Das hat zwar keine Auswirkungen auf den Akku, aber auf die Kalibrierung der Ladeelektronik. Ab und zu sollten Sie das Smartphone auch einmal ganz aus- und wieder einschalten. Nicht am Netz hängen lassen Die Geräte und damit Akkus sollten nicht permanent am Kabel hängen. Auch das verringert die Lebensdauer und Ladefähigkeit der Akkus. das gilt übrigens insbesondere für Laptops und Tablets. Nicht bei Hitze laden Ein Akku sollte nicht in der Sonne liegen, während er am Strom hängt. Und auch kurz danach nicht geladen werden. Generell sollten Sie ein heißes Handy während des Ladevorgangs (Auto im Sommer) vermeiden. Insgesamt gilt: Ab Temperaturen von 40 Grad Celsius leidet der Akku erheblich. Schützen Sie Ihr Smartphone deshalb vor zu hohen Temperaturen. Bei Kälte das Gerät "warm halten" Wintersportler aufgepasst: Auch Kälte macht Smartphones und Tablets übrigens zu schaffen. Betreiben Sie die Geräte nicht bei zu kalten Temperaturen. Fällt das Thermometer unter 10 Grad, sollten Sie es "warm halten". Immer nur Original-Zubehör verwenden Verwenden Sie sowohl beim Laden als auch in puncto Ersatzteile immer nur Originalzubehör und Teile – der Marke und dem Gerätetyp entsprechend. Nur dann ist die Spannung der Netzteile und Akkus aufeinander optimal abgestimmt. Auf Beschädigungen und Anzeichen achten Sollte Ihr Smartphone beschädigt oder heruntergefallen sein und anschließend bei der Benutzung oder dem Ladevorgang ungewöhnlich warm werden, schalten Sie es aus und lassen Sie es beim Händler überprüfen. Vor allem ein "Aufblähen" des Akkus/Gehäuses deutet auf ein erhebliches Problem hin. Nicht auf wärmespeichernden Unterlagen laden Unter dem Kopfkissen, auf dem Sofa, in der Handtasche – niemals sollten Sie Ihr Smartphone auf Unterlagen oder an Orten laden, die luftundurchlässig bzw. schlecht belüftet sind oder die Wärme nicht abgeben. Dann kann es schnell zur Überhitzung kommen. Akkus dürfen nicht in die Luftfracht Übrigens: Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation hat den Transport von Lithium-Ionen-Akkus im Laderaum von Passagiermaschinen vorerst verboten. Die meisten Fluggesellschaften kommen der Aufforderung nach. In die Kabine hingegen dürfen Laptops, Smartphones und Tablets weiterhin mitgenommen werden. Alle, außer des Galaxy Note 7 von Samsung, das sollte aufgrund der aktuellen Probleme während des Fluges auf jeden Fall ausgeschaltet bleiben. Akku sparen Wer genervt ist, dass das Smartphone ständig an die Strombuchse muss, der sollte seine Einstellungen überprüfen. Laufen bei Ihnen permanent "Stromfresser" wie Bluetooth, GPS-Ortung, Displaybeleuchtung auf voller Kraft oder irgendwelche Apps im Hintergrund? Auch ein veraltetes Betriebssystem kann der Grund für Akku-Probleme sein, halten Sie Ihr Smartphone auf dem neuesten Stand.

Brände und Explosionen selten, aber möglich



Dass so etwas passiert, ist bislang extrem selten, bestätigt auch der TÜV Rheinland: Grundsätzlich sind die Akkus sehr sicher, sofern sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Das ergab auch der stern TV-Test von Philip Häusser: Um überhaupt eine Explosion erzeugen zu können, musste der Physiker zunächst die Schutzmechanismen des Handys umgehen. "In den Smartphones sind natürlich ziemlich viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit es eben nicht explodiert. Angefangen bei der Strombuchse: Da gibt es Bauteile, die checken, ob die Spannung zu hoch ist und dann normalerweise abblockt. Und auch am Akku selbst gibt es Bauteile, die die Temperatur checken. Das kennen die meisten: Wenn man das Smartphone in der Sonne liegen lässt, dann geht es irgendwann von selbst aus, oder gar nicht mehr an." Erst mit Hilfe einer Auto-Batterie konnte Philip Häusser den Akku gezielt überladen. Beim ersten Versuch stieg allerdings lediglich die Temperatur des Kabels leicht an, beim zweiten entstand Rauch – doch keine Explosion. Erst beim dritten Anlauf mit einem stärkeren Kabel, blähte sich der Akku plötzlich auf – und explodierte. Dabei kam es für ein paar Sekunden zu Temperaturen um 1000 Grad. "Wir hatten dabei allerdings alle Sicherheitsmechanismen überbrückt", so Häusser. Das sei kein realistisches Szenario. "Aber wenn der Akku wirklich defekt ist, kann so etwas passieren."

So geschehen bei der 13-jährigen Ariel Tolfree aus Texas: Das Mädchen wachte nachts auf, weil ihr Smartphone - ein Samsung Galaxy S4 - unter dem Kopfkissen brannte. Sie hatte Glück im Unglück. Übrig blieb nur noch ein verschmorter Haufen Kunststoff. Ursache für die plötzliche Selbstentzündung war der Akku eines Drittherstellers, der von Samsung nicht offiziell freigegeben war. Offenbar hatte die 13-Jährige den Akku über Nacht unter dem Kopfkissen geladen.



Im Fall des Galaxy Note 7 soll der Akku minimal zu groß für das Gehäuse sein und deshalb Druck darauf kommen. Lithium-Polymer-Akkus und Lithium-Ionen-Akkus, wie sie im Großteil der Smartphones stecken, können in solchen Fällen oder bei nicht sachgerechter Nutzung zu heiß werden - und in Extremfällen sogar explodieren. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die weiter oben stehenden Tipps beherzigen, um Ihren Akku zu schonen und sich selbst zu schützen.