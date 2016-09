Explodierende und brennende Akkus des neuen "Galaxy S7 Note" von Samsung machten weltweit Schlagzeilen. Tatsächlich sollen Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in fast allen Smartphones stecken, bei unsachgemäßer Nutzung überhitzen und sogar explodieren können. stern TV hat recherchiert, was an dieser These dran ist - und wie sicher unsere Handys wirklich sind.