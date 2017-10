Chancenlose seit Generationen: Ein Rückblick und die aktuelle Situation der Ritters

Aus ihrer rechtsradikalen Gesinnung machten sie nie ein Geheimnis, Gewalt und schwierige Familienverhältnisse wiederholen sich seit Generationen in der Großfamilie: stern TV dokumentiert das Leben der Ritters aus Sachsen-Anhalt seit über 23 Jahren. 1994 berichteten wir erstmals über Mutter Karin Ritter und ihre sechs Kinder. Es waren Bilder von Kindern im Dreck, die die Hand zum Hitlergruß heben und in ärmlichsten Verhältnissen in einer Obdachlosenunterkunft aufwachsen.



Das immer gleiche Bild: Alkohol, Zigaretten, Verwahrlosung - und eine Menge Wut



Trotz steter Bemühungen von Jugendamt und anderen Behörden hat sich in all den Jahren bei den Ritters wenig geändert. Vor allem die vier Söhne von Karin Ritter sorgten immer wieder für Negativ-Schlagzeilen; die Liste ihrer Straftaten ist lang, sie mussten allesamt mehrere Haftstrafen verbüßen. Selbst von den 11 Enkelkindern wurden einige auffällig, wurden zum Teil in Heimen untergebracht. Und auch die Wohnsituation der Ritters hat sich kaum verändert. Der Zwangsumzug aus der Angerstraße in die Augustenstraße in Köthen ging in die nächste Schlichtwohnung der Stadt.

stern TV hat Karin Ritter und ihre drei derzeit bei ihr wohnenden Söhne Andy, Christopher und Norman erneut besucht und sich von ihrer Lage ein Bild gemacht: In der Obdachlosenunterkunft gibt es weder Duschen noch Heizungen, einige Räume sind von Schimmel befallen, warmes Wasser steht nur einzelnen Bewohnern zur Verfügung. Dazu das immer gleiche Bild von Alkohol- und Drogenmissbrauch, Zigaretten und einer Menge Wut.



Warum hat sich bei den Ritters nach 23 Jahren noch immer nichts geändert? Und warum ist selbst ihre katastrophale Wohnsituation immer noch die gleiche, obwohl die Stadt Köthen schon im vergangenen Jahr angekündigt hatte, zumindest den Bau von sanitären Anlagen in dem Gebäude zu veranlassen? Über Familie Ritter und die vielen Warum-Fragen wird Steffen Hallaschka am Mittwochabend mit Köthens CDU-Stadtrat Georg Heeg sprechen - Live bei stern TV.