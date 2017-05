So groß ist die Betreuungsnot in Deutschland

Die Bilder und Videos von der Warteschlange mehrerer Hundert Eltern samt Kindern und Buggys rütteln auf. Was ist da in Leipzig los? Die noch im Bau befindliche Kindertagesstätte "Tillj" für 45 Krippen- und 120 Kindergartenkinder hatte am Samstag einen Bewerbungstermin für künftige Plätze angesetzt – und konnte dem Ansturm kaum Herr werden. Doch ist das nicht ein Symptom für ein bundesweites Problem? Es gibt weiterhin viel zu wenige Betreuungsplätze – insbesondere für kleine Kinder unter drei Jahren. In Leipzig scheint der Mangel seit Jahren erheblich zu sein. Die Stadt ist bemüht, die Kitas bedarfsgemäß auszubauen. Doch noch immer gehen Eltern, besonders berufstätige Mütter, zum Stichtag leer aus. Und auch in anderen Städten werden mehr Betreuungsplätze gebraucht, als vorhanden.

stern TV hat mit den betroffenen Leipziger Eltern gesprochen und sich auch in anderen deutschen Städten umgehört. Welche Erfahrungen machen Familien dort bei der Vergabe von U3-Plätzen? Auf welche Betreuungsalternativen müssen sie zurückgreifen? Und inwiefern stehen Eltern bei Verletzung ihres Rechtsanspruchs Schadenersatzzahlungen zu? Der verzweifelte Kampf um Kita-Plätze: Die Diskussion Mittwochabend live bei stern TV.