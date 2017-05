So groß ist die Betreuungsnot in Deutschland

Die Bilder und Videos von der Warteschlange mehrerer Hundert Eltern samt Kindern und Buggys rütteln auf. Was war da in Leipzig los? Die noch im Bau befindliche Kindertagesstätte "Tillj" für 45 Krippen- und 120 Kindergartenkinder hatte Anfang Mai einen Bewerbungstermin um die künftigen Plätze angesetzt – und konnte dem Ansturm kaum Herr werden. Die Polizei musste einschreiten, weil die Schlange den Verkehr in der Straße behinderte.

Marc Silva war an diesem Tag vor Ort. Er sucht für seinen erst sieben Wochen alten Sohn schon jetzt einen Betreuungsplatz. „Die Schlange ging so weit das Auge reichte. Wir hatten schon damit gerechnet, dass viel los sein würde. Aber das hat alles übertroffen“, so der Vater. „Bekannte erzählten mir, dass einige Leute schon ab 6 Uhr mit Campingstühlen vor der Tür campiert haben.“

In Nordrhein-Westfalen fehlen 77.000 Plätze, bundesweit knapp 300.000

Doch ist all das nicht ein Symptom für ein bundesweites Problem? Es gibt weiterhin viel zu wenige Betreuungsplätze – insbesondere für kleine Kinder unter drei Jahren. Deutschlandweit fehlen knapp 300.000 Kitaplätze. Dramatisch ist die Situation in Baden-Württemberg, wo gut 41.000 Plätze fehlen, in Bayern sogar über 50.000. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen: Dort fehlen über 77.000 Kitaplätze. Und auch in einer stark wachsenden ostdeutschen Stadt wie Leipzig scheint der Mangel seit Jahren erheblich zu sein. Die Stadt ist bemüht, die Kitas bedarfsgemäß auszubauen. Doch noch immer gehen Eltern, besonders berufstätige Mütter, zum Stichtag leer aus.

Auch Sophie Hufeld stand vergeblich in der Schlange vor der Kita „Tillj“. Die Studentin sucht eine Betreuung für ihren einjährigen Sohn Neo. Ihre Elternzeit ist seit über einer Woche abgelaufen – ein Kita-Platz aber keineswegs in Sicht. „Es ist jedes Mal ein kleiner Schlag“, so die 31-Jährige. „Man gibt die Bewerbung ab und hofft, dass es dieses Mal klappt. Es ist ein Kampf, der einen ein bisschen fertig macht – und auch diese Elternzeit ein so überschattet.“ Sophie Hufeld kümmert sich rund um die Uhr um ihren Sohn. Dadurch kommt die Zahnmedizinstudentin mit ihrem Studium aber kaum voran. Ihr Physikum steht kurz bevor. Da sie aber keinen Kitaplatz findet, hat sie schon die Hälfte aller möglichen Urlaubssemester verbraucht. „Es gab tatsächlich schon die Überlegung, dass meine Mutter ihren Job kündigt, um wie früher schon mal wieder Tagesmutter zu werden, nur damit mein Kind betreut ist. Und damit ich mein Studium fortführen kann“, sagt Sophie Hufeld.

Eltern fühlen sich im Stich gelassen

Aus dieser Not heraus entstehen immer wieder neue Angebote, wie die Elterninitiative „Bumblebees“ in Köln, eine englisch-bilinguale Kita. Christine Kölschbach hat die Kita vor über zehn Jahren mitgegründet – ein Sprung ins kalte Wasser, und vieles provisorisch. „Wir hatten erstmal kein Know-how, wir hatten keine Unterstützung, wir hatten keine Immobilie, wir hatten keine Erzieher – wir hatten gar nichts“, erzählt Christina Kölschbach. Inzwischen werden in der Elterninitiative 31 Kinder von qualifizierten Erziehern betreut. Auf einen Platz kommen in der Regel 100 Anfragen, per Mail, Telefon oder auch persönlich, erzählt die Kita-Leiterin Anne Bonhoeffer-Zoltman: „Ich hatte schon Tränen überströmte Mütter und Väter vor der Tür stehen und musste dann sagen: Es tut mir leid, wir sind schon voll. Wir haben nur zwei Gruppen. Ich würde ja gerne mehr Kinder nehmen, aber es geht einfach nicht.“ Ihr seien sogar schon Bestechungsgelder angeboten worden, so die Kita-Leiterin. „Das zeigt für mich, wie verzweifelt die Eltern sind, wie sehr sie sich im Stich gelassen fühlen.“

stern TV hat in den vergangenen Tagen in einer Online-Umfrage mehr als 2000 Eltern aus ganz Deutschland zu ihren Erfahrungen mit der Kitaplatz-Suche für ihre Kinder befragt, unter anderem aus München, Hamburg und Leipzig. 44,7 Prozent der Münchner gaben an, durch die Suche nach einem Platz berufliche Nachteile gehabt zu haben. In Hamburg warten 22,7 Prozent schon über ein Jahr auf einen Betreuungsplatz. Und in Leipzig hatten 41 Prozent schon über 10 Tagespflegeeinrichtungen angefragt.



In Leipzig suchen auch Juliane Meister und Jens Peterle dingend einen Kitaplatz für ihren 15 Monate alten Sohn. Darum standen sie ebenfalls in der Riesenwarteschlange der neuen Kita, allerdings weit hinten. Die jungen Eltern haben sich inzwischen bei fast 30 Einrichtungen beworben: vergeblich. Juliane Meister musste sogar ihren Job als Änderungsschneiderin aufgeben, um ihren Sohn tagsüber zu betreuen. „Es gab einfach keinen Weg“, so die Mutter. „Keine Vorschläge von Ämtern, keine Vorschläge von anderen Seiten, und dann steht man da und fühlt sich auf Gutdeutsch gesagt verarscht.“ Zurzeit muss Jens Peterle die Familie alleine ernähren. Keine einfache Situation, obwohl das Paar spart, wo es geht. „Wir überlegen schon, ob wir wegziehen. Dass ich ebenfalls bei meinem Arbeitgeber aufhöre und mir etwas anderes suche. Und dass wir Unterstützung bekommen. Also, in der Stadt ist man verloren.“

