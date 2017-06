Wie könnte Methadon künftig in der Krebstherapie eingesetzt werden?

Hirntomore, Lebermetastasen oder seltene Erkrankungen wie Haarzellleukämie – das hässliche Gesicht von Krebs ist vielfältig. In Deutschland erkranken jedes Jahr fast eine halbe Million Menschen neu an einer Form von Krebs. Und die Berichte über versuchsweise Einsätze von Methadon in der Krebstherapie klingen verheißungsvoll – für viele Betroffene wie eine letzte Hoffnung. Das Interesse von Patienten und Medizinern ist riesig.

Allerdings ist auch Skepsis angebracht, denn eine generell positive Wirkung ist bisher nicht bewiesen. Noch fehlen klinische Studien, die allein einen Einsatz des Schmerzmittels in der Krebstherapie rechtfertigen könnten. Auch Nebenwirkungen sind zu wenig untersucht. Die Frage ist demnach: Warum gibt es bislang keine derartigen Studien? Immerhin ist die Wirkung der Substanz auf Krebszellen- zumindest im Labor – doch seit Jahren bekannt.

stern TV hat dazu erneut mit Experten und auch mit Kritikern gesprochen. Die Diskussion: heute Abend live in der Sendung.