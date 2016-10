Die Flüchtlingsheime sind noch immer voll, die Perspektiven für die Menschen schlecht. Und die Deutschen fürchten, dass die Integration der vielen Zugezogenen nicht gelingen wird: fehlende Sprachkenntnisse, geringer Arbeitswille, andere Werte... Kaum ein Thema bewegt uns derzeit mehr. Flüchtlingshelferin Katja Schneidt aus Büdingen, die sich schon seit 26 Jahren in der Integrationsarbeit engagiert, ist davon überzeugt, dass das Projekt "Wir schaffen das" scheitern wird: "Es gibt zu wenige bezahlte Flüchtlingshelfer, zu wenige bezahlbare Sozialwohnungen und die Religion des Islams kollidiert in vielen Bereichen mit unserem Grundgesetz", so die 43-Jährige. Hat die Frau Recht?

Integrationswille sehr unterschiedlich

Wie sieht die Integration derzeit in der Praxis aus? Was wird vor Ort getan? Katja Schneidt kümmert sich in Büdingen unter anderem um den Algerier Brahim Fellous, der vor einem Jahr nach Deutschland kam und seitdem bemüht ist, unsere Sprache zu lernen. Viel mehr könne er auch nicht tun, so die Flüchtlingshelferin: Die meisten der 50 Heimbewohner säßen hauptsächlich dort – wo sollen sie auch hin den ganzen Tag? Zudem hätten sie ohne ausreichende Sprachkenntnisse kaum Aussicht auf einen Job. Laut Katja Schneidt mangele es vielen der Migranten an der Bereitschaft, zu lernen, zu arbeiten und sich integrieren zu wollen: „Ich sehe beispielsweise einen Unterschied bei Flüchtlingen, die aus einem Kriegsgebiet kommen – die sind sehr dankbar und arbeiten gut mit. Und dann gibt es da noch die anderen, die viel fordern und wenig bereit sind zu geben.“

Buch Wir schaffen es nicht: Eine Flüchtlingshelferin erklärt, warum die Flüchtlingskrise Deutschland überfordert

Von: Katja Schneidt

Riva Verlag 2016

ISBN-10: 3868839984

ISBN-13: 978-3868839982

Preis: 17,99 Euro

Nicht so Brahim Fellous, der einen Ausbildungsplatz gefunden hat. Durch seine Motivation könne er innerhalb weniger Jahre voll integriert sein. Fellous sei jedoch einer der wenigen, so ihre klare Meinung: „Das Verhältnis ist 25 Prozent integrationswillig und 75 Prozent integrationsunwillig.“ Ihre Thesen begründet sie mit ihren persönlichen Erfahrungen: Katja Schneidt arbeitet seit vielen Jahren als Flüchtlingshelferin – und sie ist Muslimin, vor 25 Jahren selbst konvertiert. In ihrer Rolle als Autorin ist sie der Meinung, dass Deutschland es nicht schaffen wird, all diejenigen zu integrieren, die zu uns gekommen sind und noch immer kommen – wenn die Flüchtlingsarbeit so weiter läuft, wie bisher. Schneidt mahnt aber auch: „Ich habe das Gefühl, als könnte man in diesem nur für oder gegen Flüchtlinge sein. Aber das ist Quatsch. Ich bin für Flüchtlinge und kann doch trotzdem Missstände anprangern. Aber wir differenzieren nicht mehr!“

Aus Fehlern der Gastarbeiter-Integration lernen

Auch Alfonso Pantisano ärgert die Art und Weise, wie die aktuelle Debatte um den Integrationswillen beider Seiten geführt wird. Der Sohn italienischer Gastarbeiter wurde mit 12 Jahren von seinen Eltern nach Deutschland nachgeholt und auf eine Hauptschule gesteckt, ohne ein Wort Deutsch zu können. Heute moderiert er auf verschiedenen Bühnen und ist eben voll integriert. Er habe eine Biografie, wie man sie anderen heute auch ermöglichen sollte. Auf Facebook meldete er sich kürzlich mit einem Appell zu Wort, ein Appell aus der Geschichte seiner Eltern zu lernen, die 1967 aus Italien nach Deutschland kamen und – anders als er selbst – hier erst nach vielen Jahren heimisch wurden. Er schrieb unter anderem: Die deutschen Gastgeber hatten Baracken gebaut, in denen die Gastarbeiter unterkommen sollten. Die Italiener kamen mit den Italienern unter, die Griechen mit den Griechen, die Türken mit den Türken. Wer sich heute über meine Eltern beschwert, weil sie nach 50 Jahren noch nicht perfekt Deutsch sprechen, kritisiert sie zu Recht. Aber, wer sie kritisiert, muss auch wissen, dass es von Seiten der Gastgeber nie einen echten Integrationsgedanken gab. Aus diesen Fehlern sei bis heute nicht gelernt worden, wie es besser geht.

