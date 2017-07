Wie junge Obdachlose auf der Straße leben

Paul ist 26 Jahre alt und seit seinem 18. Lebensjahr schwerer Alkoholiker. Er habe aus Langeweile und wegen der Scheidung seiner Eltern angefangen zu trinken, sagt er. Inzwischen lebt Paul seit vier Jahren auf der Straße, meist schläft er im Tierpark. Wegen Schwarzfahrens bekommt der Junge regelmäßig Haftbefehle, dann könne er ein paar Wochen ins Gefängnis, habe dadurch Arbeit und ein Dach über dem Kopf. Paul nennt das "Glück", das gäbe seinem Leben zwischenzeitlich eine Struktur.



Laut einem aktuellen Bericht des Deutschen Jugendinstituts sind in Deutschland 37.000 Jugendliche obdachlos. Aber wie landen all diese Kinder und jungen Erwachsenen auf der Straße, wie konnte es soweit kommen? stern TV berichtet zusammen mit Ilka Bessin erneut über Fragen der sozialen Gerechtigkeit. In Berlin traf die Schauspielerin, bekannt geworden in der Rolle der "Cindy aus Marzahn", neben Paul auch die 20-jährige Kim, die nun endlich wieder ein Perspektive hat.



In der Sendung am Mittwochabend wird Ilka Bessin von ihren Begegnungen mit obdachlosen Jugendlichen berichten. Ebenfalls zu Gast im Studio: Eckhard Baumann von der Initiative Straßenkinder e.V., der selbst eine zeitlang wohnungslos war. "Das war eine furchtbare Situation – nicht zu wissen, wo ich am nächsten Tag schlafen kann", sagt er.