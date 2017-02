So machen sich Baden-Württembergs Abgeordnete die Taschen voll

Es war eine Entscheidung im Hauruck-Verfahren: In neun Abstimmungen und innerhalb von nur 72 Stunden – fast unbemerkt von der Öffentlichkeit – haben die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags eine Neuregelung ihrer Altersvorsorge beschlossen. "Ich hab es erfahren, als die Dinge beschlossen waren", sagt sogar Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg.



Durch die Reform können die Abgeordneten künftig wieder die lukrative staatliche Pension in Anspruch nehmen - und das bringt ihnen üppige Altersbezüge ein. Dabei war erst im Jahr 2008 beschlossen worden, dass sich die Abgeordneten selbst um ihre Altersversorgung kümmern und privat vorsorgen sollten, wie die Otto-Normal-Bürger eben auch. Bei der Erhöhung der Diäten 2011 wurden die monatlichen Bezüge um ein Drittel angehoben – von 4879 Euro auf 6247 Euro. Zusätzlich dazu gab es 1.500 Euro, um in die Eigenvorsorge einzuzahlen. Die staatlichen Pensionen entfielen. Der Bund der Steuerzahler lobte diese Entscheidung damals mit dem Tenor '50 Jahre staatliche Luxusversorgung haben ein Ende.'

Inzwischen sind die Diäten und der Zuschuss zur Altersvorsorge nochmal angehoben worden. Unterm Strich bekommen die Abgeordneten aktuell 9.295 Euro.

Private Altersvorsorge für die Abgeordneten zu mickrig

Am Dienstag vergangener Woche präsentierten Die Grünen, CDU und SPD nun zwei Gesetzentwürfe, die die Bezahlung der Abgeordneten wieder neu regeln: "2008 gab es eine Parlamentsreform. Diese hat die Stellung des Landtags in einigen Punkten verändert. In der Altersversorgung hat sie aber – das sage ich sehr deutlich – überwiegend Murks produziert. Mit privaten Vorsorgeverträgen werden Versicherungen gefüttert, aber keine auskömmlichen Altersversorgungen hergestellt", erklärte Hans-Ulrich Sckerl von den Grünen. Mit anderen Worten: Private Altersvorsorge ist gut für das Fußvolk. Für die Abgeordneten ist sie jedoch zu mickrig.

Die meisten Deutschen können nur davon träumen, mit monatlichen Einkommen von über 9000 Euro für ihr Alter vorzusorgen, doch den Abgeordneten reicht das offenbar nicht. "Es geht nicht um Selbstbedienung, sondern um eine angemessene finanzielle Ausstattung", erklärte Nicole Razavi von der CDU. Die Abgeordneten wollen anstelle der normalen Rente also lieber wieder auf eine staatliche Pension zurückgreifen, denn: Ein Abgeordneter sitzt durchschnittlich 13 Jahre im Parlament. Würde er 13 Jahre lang den Höchstsatz in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, erwirbt er einen Rentenanspruch in Höhe von 813 Euro. Die neue staatliche Pension soll nach 13 Jahren 2475 Euro betragen. An den monatlichen Diäten soll selbstverständlich nicht gerüttelt werden.

Gesetz für mehr Geld im Eiltempo

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung der Pläne drücken die Abgeordneten aufs Tempo und bringen die Gesetzentwürfe in den Landtag ein. Sie stimmten darüber ab, ob sie diese Beschlüsse nicht noch schnell auf die Tagesordnung nehmen wollen. Wollen sie. Und sie stimmten darüber ab, ob sie die Gesetze schon am nächsten Tag beschließen können. Können sie: Nach 4 ½ Minuten und 7 Abstimmungen später hatten die Abgeordneten zwei Gesetze, die ihre Finanzen neu regeln, auf den Weg gebracht. Auf eine zweite Beratung – wie sie sonst üblich ist – verzichteten sie. "Manche Gesetzesverfahren, die ziehen sich hin und ziehen sich hin. Nur in eigener Sache, da kann man offensichtlich sehr schnell entscheiden. Also innerhalb von 3, 4 Tagen. In 30 Jahren hab ich das noch nicht erlebt in dieser Kürze", sagt Wilfried Krahwinkel vom "Bund der Steuerzahler".

Angeblich hat auch der Ministerpräsident erst im Nachgang von den Vorgängen und die Fraktionsvorsitzenden zusammengetrommelt. Andreas Schwarz von den Grünen räumte ein: "Wir haben verstanden. Die Kritik, die vorgetragen worden ist, in vielen Gesprächen, in Zuschriften, auch die Kritik, die durch ihre Berichterstattung an uns herangetragen wurde. Ja, wir verstehen das." Daher sollen jetzt doch Experten die Altersvorsorge der Abgeordneten überprüfen, bevor sich der Landtag festlegt.

