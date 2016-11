Amazon ist der größte Online-Anbieter und kurz vor Weihnachten bestellt alle Welt dort Geschenke. Doch es tummeln sich in den Marktplatz-Shops dort inzwischen reichlich schwarze Schafe, wie die Stiftung Warentest herausgefunden hat: "Bei Amazon sieht man gerade eine Schwemme von Fake-Shops, die versuchen die Kunden abzuzocken", sagt Christian van de Sand von der Stiftung Warentest. Deborah Pantzlaff wurde Opfer der verbreiteten Masche: Beim Kauf eines neuen Tablets über den Amazon-Marktplatz glaubte sie ein tolles Schnäppchen gemacht zu haben. Doch die Ware, die sie im Vorhinein auf ein ausländisches Konto bezahlt hatte, kam nie an. Das Geld ist futsch. Bei einem Amazon-Kauf hätte sie damit niemals gerechnet.

Die Masche: "Die Kunden werden mit sehr günstigen Preisen angelockt, sollen dann aber nicht über den Amazon Warenkorb bestellen, sondern per Email und per Vorkasse bezahlen", erläutert van de Sand. Und nicht nur zahlreiche Kunden werden betrogen. Die Händler, die den Amazon Marktplatz-Shop eigentlich betreiben, sind ebenso betroffen. Bei Christian Urschel beispielsweise hatten sich solche Betrüger in den Account gehackt und in seinem Namen rund 150 hochwertige Artikel zum Schnäppchenpreis angeboten. Als Urschel, der ein Deko-Geschäft besitzt, den Betrug bemerkte, war es schon zu spät: Es waren 1500 Anfragen eingegangen. Christian Urschel geriet durch die Zahl verärgerter Kunden so sehr in Bedrängnis, dass er seinen Shop letzten Endes schließen musste.

Was hat es mit den Fake-Shops auf sich? Wie erkennt man unseriöse Angebote? Und warum bekommt Amazon das Problem nicht in den Griff? Diese Fragen wird IT-Sicherheitsexperte Tobias Schrödel am Mittwochabend live bei stern TV klären.