Schwester des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel kämpft für seine Freilassung

wurde als Sohn türkischer Migranten in Flörsheim am Main geboren. Er besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft, was es ihm ermöglicht, auch ohne Akkreditierung in der Türkei zu arbeiten. Yücel hat in Berlin Politikwissenschaften studiert und arbeitet seit 1999 als Journalist und Autor für verschiedene Tageszeitungen (u.a. Süddeutsche Zeitung, taz, Tagesspiegel) sowie für BR, NDR und WDR. Deniz Yücel gilt als kritischer Journalist, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Seit 2015 ist er Türkei-Korrespondent der "Welt" und berichtet überwiegend von dort, etwa über die Rückführung der Flüchtlinge dorthin oder die Geschehnisse in Istanbul im Rahmen des Putschversuchs 2016. Seine Festnahme und Inhaftierung sehen Politiker wie Journalisten und Verleger in Deutschland auch als Angriff auf die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit.





Petition "Freiheit für Deniz!"

Auf der Internetseite www.freedeniz.de werden die bisherigen Unterzeichner aufgelistet. Unter dem #FreeDeniz äußern sich Unterstützer in den sozialen Netzwerken.





Petition für die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit in der Türkei an die Bundesregierung mit mehr als 100.000 Unterzeichnern (übergeben am 24.02.2017)