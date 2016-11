Seit Jahren schon setzt sich Sigrid Herrmann-Marschall für ein Verbot des islamistischen Vereins "Die wahre Religion“ ein. Immer wieder macht sie auf die Gefahren der sogenannten "Lies!"-Kampagne aufmerksam, bei der die Vereinigung von Hassprediger Ibrahim Abou Nagie in Deutschlands Fußgängerzonen den Koran verteilt. Die SPD-Politikerin wollte unbedingt verhindern, dass sich junge Menschen radikalisieren – so wie diejenigen, über die auch stern TV in den letzten Jahren berichtet hat. Darunter waren Robert Baum, der 2009 zum Islam konvertierte und sich später in Syrien als Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt haben soll; Patrick S., der sich 2013 dem IS in Syrien angeschlossen hat; Yusuf T., der sich demnächst für den Anschlag auf den Tempel der Essener Sikh-Gemeinde vor Gericht verantworten muss.



Jetzt wurde Abou-Nagies Vereinigung tatsächlich verboten. Für Sigrid Herrmann-Marschall eine Genugtuung: "Ich bin glücklich. Es kommt zwar etwas spät, aber ich hoffe, dass es vielen jungen Menschen gelingt, aus dieser Struktur herauszufinden." Bundesinnenminister Thomas de Maizière bezeichnete diesen Schritt am Dienstagmorgen als "klares Signal" dafür, dass für "radikale, gewaltbereite Islamisten kein Platz ist in dieser Gesellschaft." In den letzten Tagen haben Polizei und Justiz bundesweit Razzien durchgeführt, bei denen mehr als 200 Moscheen, Wohnungen und Büros durchsucht wurden.

Prävention gegen Extremismus und Radikalisierung Umfassende Informationen und Broschüren zu Extremismus-Themen finden Sie unter: www.mik.nrw.de/verfassungsschutz



Aussteigern sowie Eltern, Freunden oder Lehrern, denen eine Radikalisierung eines jungen Menschen auffällt, bietet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit der Beratungsstelle Radikalisierung eine persönliche Beratung oder vermittelt Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Spezialisten. Hotline: 0911 / 943 43 43 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr)

E-Mail: beratung@bamf.bund.de Weitere Informationen, wie Sie eine Radikalisierung erkennen und was Sie tun können, hat das Bundesamt auf seiner Homepage zusammengestellt: www.bamf.de

Hayat Die Beratungsstelle "Hayat" begleitet und berät Eltern, Angehörige und Betroffene in der Auseinandersetzung mit Islamismus und Ultranationalismus. Telefon: 030 / 42018042

E-Mail: info@zentrum-demokratische-kultur.de

Internet: www.exit-deutschland.de

Exit berät auch ganz allgemein jegliche Personen, die sich mit Extremismus auseinandersetzen und noch einen Ausstieg finden möchten oder können.

Telefon: 0177 240 45 92

E-Mail: info@exit-deutschland.de Internet: www.exit-deutschland.de/ausstieg

Violence Prevention Network ist ein Verbund erfahrener Fachkräfte, die seit Jahren in der Anti-Gewalt-Arbeit und Extremismusprävention sowie der Deradikalisierung extremistisch motivierter Gewalttäter arbeiten. Acht Beratungsstellen in unterschiedlichen Bundesländern bieten Hilfe an. Übersicht der Beratungsstellen



In Berlin ist es beispielsweise das Programm Crossroads, dessen Beratungsstelle sich Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Radikalisierungsprozess annimmt.

Telefon: 030 / 288 52 750

Internet: www.beratungsstelle.crossroads-berlin.net



In Nordrhein-Westfalen informiert das Präventionsprogramm "Wegweiser" über politischen Salafismus und bietet Betroffenen, Angehörigen und Freunden Hilfe. Telefon: 0211 / 8712728

E-Mail: info@wegweiser.nrw.de

Internet: www.wegweiser.nrw.de

Ein multikulturelles Team von ausgebildeten Experten berät bei PROvention in Schleswig-Holstein in Einzel- oder Gruppengesprächen Betroffene, Angehörige und weitere Personen aus dem Umfeld von sich radikalisierenden jungen Menschen und bietet Ausstiegshilfen an. Telefon: 0431 / 73 94 926

Internet: www.provention.tgsh.de

Die Beratungsstelle beRARen e.V. in Hannover richtet sich an betroffene junge Menschen und deren Angehörige. Sie wollen Wege für eine Abwendung von gewaltbezogener und extremistischer Ideologie aufzeigen.

Telefon: 0511 / 700 520 40

Internet: www.beraten-niedersachsen.de