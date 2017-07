Hinter türkischen Mauern: Warum sind Mesale Tolu und Deniz Yücel noch immer nicht frei?

Ali Tolu ist verzweifelt. Seine Tochter sitze seit Monaten zu Unrecht in der Türkei im Gefängnis, so der Vater der aus Ulm stammenden Journalistin Mesale Tolu in einem Gespräch mit stern TV. Am 30. April wurde die Deutsche von einem Spezial-Kommando der Polizei abgeführt - vor den Augen ihres zweijährigen Sohnes, der inzwischen auch seit Wochen bei seiner Mutter im Gefängnis ist. Für Ali Tolu ist das nur schwer zu ertragen: "Ich vermisse meine Tochter und meinen Enkel", sagt er.



Unverändert ist auch die Situation im Fall des in der Türkei inhaftierten Welt-Korrespondenten Deniz Yücel, der bereits seit Anfang des Jahres inhaftiert ist. Wie seine Schwester Ilkay Yücel damit umgeht und was sie unternimmt, um ihrem Bruder zu helfen, wird sie live bei stern TV berichten. Außerdem zu Gast: Thomas Gottschalk, der am Donnerstag in Köln an einer Lesung für Deniz Yücel und andere in der Türkei inhaftierten Journalisten teilnimmt – und sagt: "Eine freie Meinungsäußerung muss immer möglich sein. Und man muss sich gegen alle wehren, die das unterbinden wollen."