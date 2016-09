Es schien das Schnäppchen ihres Lebens zu sein. Katja und Wolfgang Sonthof hatten tatsächlich für nur 5000 Euro eine 107-Quadratmeter große Doppelhaushälfte nebst Grundstück gekauft. Spontan im Internet. Das sollte die Altersvorsorge für das Ehepaar aus Heiligenhaus sein. Doch es kam anders als geplant: Die Sonthofs mussten umständehalber schon bald in das doch eher baufällige Haus bei Schwerin einziehen. 500 Kilometer von ihrer Heimat entfernt, in ein 300-Seelen-Dorf. In Eigenregie machten sie sich an die Arbeit: fehlende Sanitäranlagen, verrottete Fenster, keine Elektrizität im Haus ... "Vom Bild her sah es wunderbar toll aus, von außen noch", sagte Katja Sonthof damals. "Aber dann, die Wirklichkeit, die war dann schon ein bisschen anders."



Zehn Jahre Arbeit und 60.000 Euro später ...

Das vermeintliche Traumhaus wurde zur Lebensaufgabe. Mit Höhen und Tiefen. Und dennoch setzen Katja und Wolfgang Sonthof fortan mit (fast) ungebrochenem Eifer alles daran, den maroden Altbau wieder bewohnbar zu machen.

Inzwischen renovieren die Sonthofs seit über zehn Jahren ihr Schnäppchenhaus aus dem Internet. Eigentlich sollte es längst fertig sein. Vor sechs Wochen ist Wolfgang Sonthof mit 66 Jahren in Rente gegangen. Er hatte zwei Bandscheibenvorfälle, Katja Sonthof hatte einen Burnout - und dennoch: Sie haben viel geschafft, gemeinsam im Team. 60.000 Euro haben sie bisher in ihr Traumhaus gesteckt. Es wird wohl eine Dauerbaustelle bleiben: aufsteigende Feuchtigkeit im Wohnzimmer, eine halb verputzte Fassade, Dachrinnen, die nicht richtig sitzen... Doch Katja und Wolfgang Sonthof sind zufrieden mit ihrer "Villa Internet" - ein Haus, das sie sich sonst niemals hätten leisten können.