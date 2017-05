Warum wurde die deutsche Übersetzerin Mesale Tolu festgenommen?

Was Hüseyin Tolu über die Verhaftung seiner Schwester in der Türkei berichtet, klingt wie der Stoff aus einem Action-Streifen: Die aus Neu-Ulm stammende Übersetzerin und Journalistin und ihr zweijähriger Sohn hätten noch geschlafen, als "Polizeibeamte mit Maschinengewehren die Wohnung gestürmt und meine Schwester in Handschellen abgeführt haben", berichtet der Bruder, der, wie er sagt, nur kurze Zeit später als einer der ersten in die Wohnung kam. "Sie hatten eine Sicherheitstür in der Wohnung, die wurde kaputt geschlagen, die Zimmer wurden verwüstet", so Hüseyin Tolu.



Die Deutsche, die für die linksgerichtete Nachrichtenagentur "Etha" arbeitet, war am frühen Morgen des 30. April festgenommen worden, seit dem 6. Mai soll die 33-Jährige im Frauengefängnis in Istanbul sitzen. Der Vorwurf der türkischen Behörden: Mesale Tolu habe als Journalistin und Übersetzerin "Terrorpropaganda“ betrieben.



In der Türkei sitzen inzwischen zahlreiche Journalisten unter demselben Vorwurf in Haft, darunter mehrere Deutsche, wie der deutsch-türkische "Welt“ Korrespondent Deniz Yücel, der im Februar festgenommen worden war. Live in der Sendung wird Steffen Hallaschka Tolus Bruder Hüseyin und mit Ilkay Yücel, der Schwester von Deniz Yücel, über die Vorwürfe und das Vorgehen der Türkischen Polizei sprechen.