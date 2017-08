Wie aus einer Beinahe-Vergewaltigung eine Freundschaft entstand

Einen dramatischeren Anfang einer Freundschaft kann man sich kaum vorstellen: Als die 14-jährige Chantal auf dem Weg zum Fußballtraining war, fiel ein Unbekannter über das Mädchen her. "Er hat mich nach unten gedrückt und mit seiner Hand versucht, mir in die Hose zu fassen“, erzählt die Schülerin. Dass dann nichts Schlimmeres passierte, verdankt Chantal nur dem beherzten Eingreifen von Marie. Die 18-Jährige hatte zufällig gesehen, was offenbar geschehen sollte. Marie rief mit ihrem Handy sofort die Polizei. "Und dann bin ich auf das Geschehen zugelaufen", erzählt sie. "Und ich habe gerufen: 'Lassen Sie das!'"



Der Täter flüchtete. Doch Marie verfolgte den Unbekannten gemeinsam mit einem anderen Passanten – bis er von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnte. Bei stern TV in der Sendung werden Chantal und Marie am Mittwoch erzählen, wie das dramatische Ereignis die beiden Teenager zusammengeschweißt hat und was ihnen ihre Freundschaft bedeutet.