Wie eine Freundschaft beim Kampf gegen Leukämie half

Kinder, die an einer lebensbedrohlichen Krankheit leiden und eine lange Zeit in der Klinik verbringen müssen, können einen traurig machen. Doch nicht so die Geschichte von Clara und Karl: stern TV traf die beiden zum ersten Mal im vergangenen Oktober in der Kinderonkologie der Helios-Kliniken Berlin-Buch. Der 17-jährige Karl und die kleine Clara haben während ihres wochenlangen Krankenhausaufenthalts eine enge Freundschaft geschlossen - trotz des großen Altersunterschieds. "Wir haben uns von Anfang an gut verstanden", erzählt Karl. "Clara ist wie eine kleine Schwester für mich." Die beiden teilten ihr Leid miteinander, und spendeten sich gegenseitig Trost und Hoffnung. Ihre enge Bindung hat sie darin bestärkt, die Leukämie besiegen zu wollen. Und tatsächlich sieht es inzwischen so aus, als könnten sie den Krebs besiegen. Karl erhielt eine Stammzellentransplantation, die anschlug. Clara konnte Anfang des Jahres die Klinik verlassen, da die Chemotherapie erste Erfolge brachte. Nun schmieden die Kinder Pläne für ihre Zukunft ...



Die ganze Geschichte über Claras und Karls gemeinsamen Kampf gegen die Leukämie sehen Sie heute Abend bei stern TV.

Knochenmarkspende für Blutkrebspatienten In wenigen Schritten zur Typisierung Bei der Deutschen Knochenmark Spenderdatei (DKMS) können Sie sich ganz einfach und kostenlos online registrieren: Füllen Sie hier das Online-Formular aus und Ihnen wird ein Wattestäbchen-Set nach Hause geschickt. Zu Hause können Sie selbst einen Wangenabstrich machen, der dann ins Labor gegeben wird. Ihnen entstehen dabei keine Kosten. Die Untersuchungsergebnisse werden anonym in der Datei gespeichert und für den Patientensuchlauf zur Verfügung gestellt.

Ausführliche Informationen, wie Sie leukämiekranken Kindern und Erwachsenen helfen können, finden Sie hier.