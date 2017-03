Was wir über den mutmaßlichen Mörder Marcel H. wissen

Viele Menschen fragen sich dieser Tage: In welcher Welt leben wir eigentlich, dass Teenager Kinder ermorden – und sich damit auch noch brüsten? Vor allem in seiner Heimatstadt Herne hat der gewaltsame Tod des neunjährigen Jungen tiefe Trauer ausgelöst. In der Schule des getöteten Jungen sind Seelsorger und Psychologen im Einsatz.

Fahndung nach Marcel H. Polizei Marcel H. war der Polizei vor der Tat in Herne nicht strafrechtlich aufgefallen. Auf seiner Flucht trage er vermutlich eine Tarnweste und -hose, hieß es. Beschrieben wird der Teenager im Fahndungsaufruf als sehr schlank und etwa 1,75 Meter groß. Bei einer Begegnung sollten Zeugen ihn nicht ansprechen, sondern immer den Notruf 110 wählen, riet die Polizei.

Die Leiche des Kindes war am Montag im Keller des mutmaßlichen Mörders, dem 19-jährigen Marcel H. gefunden worden. Wie die Polizei sagt, ist er erstochen worden. Marcel H. hatte sich im Darknet, einer Subkultur des Internet, mit der Tat gebrüstet und angeblich Fotos und ein Video davon in einem anonymisierten Chat gepostet haben. Ein anderer Nutzer des Darknets, der den Verdächtigen kennt, habe das Video gesehen und die Polizei informiert. Auch beim Kurznachrichtendienst WhatsApp soll inzwischen ein Chatverlauf aufgetaucht sein, der mit der Tat in Zusammenhang gebracht wird.

Nach dem mutmaßlichen Täter wird inzwischen bundesweit gefahndet, da die Ermittler zudem von einem möglichen weiteren Opfer ausgehen – einer Frau. Inzwischen gehen bei der Polizei zahlreiche Hinweise auf den flüchtigen Marcel H. ein.



Bei stern TV wird ein Polizeisprecher am Mittwochabend live über den Stand der aktuellen Ermittlungen berichten.